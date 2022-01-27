“الكهرباء الأردنية”: إنهاء إصلاح أعطال شبكة الضغط المنخفض فجر الجمعة

عمان-الغد- كشف مستشار التنظيمي لشركة الكهرباء الأردنية صلاح الخزاعلة، الخميس، إصلاح أعطال شبكة الضغط المنخفض سينتهي بعد ساعتين من منصف الليل.

وقال الخزاعلة لبرنامج “صوت المملكة”، إن “سيعود التيار الكهربائي للجميع بعد ساعتين من منتصف الليل”.

وأوضح أن هبة الثلوج القوية والرياح اللتين حصلتا بعد الساعة 2 من منتصف ليلة الأربعاء، قطعت خطوط الضغط المتوسط والمنخفض، مشيرا إلى أن بعض الحالات تحتاج إلى تبديل أعمدة الكهرباء بسبب انكسارها.

وأشار إلى انقطاع شديد بأسلاك الكهرباء الفرعية.

“كان هناك 1325 عطلا موجودا على شبكة الضغط المنخفض بقي منهم 245 عطلا، أما شبكة الضغط المتوسط كان هناك 120 عطلا تم إرجاع الأغلبية منهم وبقي 16 عطلا”، وفق مستشار التنظيمي لشركة الكهرباء الأردنية.

وعن عدم الاستجابة لبعض الاتصالات من المشتركين، قال إن نحو 90 موظفا يعملون لتلقي الاتصالات، مشيرا إلى أن المراكز تلقت نحو 45 ألف اتصال.

وتابع “الشركة لديها خطة طوارئ في حالتها القصوى يوجد بها 2163 موظفا، و480 مركبة تعمل بالإضافة إلى عدد من الرافعات والجرافات كانت على أتم الاستعداد لهذا المنخفض الجوي”.

ولفت النظر إلى وجود العديد من الانسدادات في الطرق الفرعية بسبب الشجر المكسور والمركبات في الشوارع نتيجة لتراكم الثلوج.

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حسين اللبون قال، إن الهيئة أوعزت للجهات العاملة في قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز منذ صباح الاثنين الماضي تكثيف الجهود ورفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي وتداعياته على النظام الكهربائي وتزويد المواطنين بالخدمة.