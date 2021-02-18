“الكهرباء الأردنية” تتلقى 19612 اتصالاً وتعالج 98.2 % من الأعطال

عمان- أكدت شركة الكهرباء الأردنية (جيبكو) أن إجمالي الأعطال التي حدثت على الشبكة الكهربائية خلال المنخفض الجوي بلغت 1535 عطلا، عملت الكوادر الفنية المنتشرة في مختلف المناطق على إصلاح 1508 منها، بنسبة بلغت 98.2 %.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن مراكز الاتصال في الشركة وغرف الطوارئ تلقت ما مجموعه 19612 اتصالاً، مؤكدة أن مراكز الاتصال مستمرة بعملها على مدار الساعة لتلقي ملاحظات وشكاوى المواطنين والعمل على اصلاح الاعطال بالسرعة الممكنة، بهدف ديمومة استمرار إيصال التيار للمواطنين خلال الظروف الجوية السائدة.

وكانت الشركة، اعلنت جاهزية كوادرها العاملة في كافة مناطق عملها في محافظات الوسط للتعامل مع المنخفض الجوي القطبي، مشيرة الى أن خطة الطوارئ المعدة تأتي انطلاقا من حرصها على استمرارها بتقديم خدماتها للمشتركين بكل كفاءة وانتظام خلال الاحوال والظروف الجوية الطارئة المتوقعة .

واشارت الشركة الى انه تم افتتاح غرف العمليات الرئيسية والفرعية الاضافية وتعزيزها بالكوادر الهندسية والفنية وتزويدها بمخزون من المواد والمتطلبات الاحتياطية اللازمة لتغطية كافة مناطق اختصاص الشركة في محافظات الوسط (عمان, الزرقاء, مادبا, البلقاء).

واكدت الشركة بان الكوادر ستعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ الخطة بما يضمن تقليل وقت الوصول الى كافة المواقع عند الحاجة من خلال آلياتها الحديثة التي تم تجهيزها بكاسحات الثلوج لتحقيق المزيد من السيطرة وسرعة إنجاز العمل .

كما، اكدت مراعاة كافة مستلزمات المحافظة على سلامة المواطنين والعاملين على الشبكات الكهربائية لمعالجة الحالات التي قد تشكل خطورة على حياتهم، والتركيز على ايصال التيار الكهربائي للمشتركين بأقصى سرعة، معتمدة على خطط التحديث والتطوير التي شرعت بتنفيذها والهادفة لتقديم الخدمة المثلى في كافة الظروف الطارئة والاعتيادية، وازالة كافة المعيقات التي من شأنها ان تتسبب في تعطيل التيار الكهربائي الناتجة عن الرياح القوية او الثلوج .

ودعت الشركة المواطنين الى الابلاغ عن اي حالات طارئة والابتعاد عن اسلاك التيار الكهربائي في حال تساقطها بسبب الرياح والاتصال بغرف الطوارئ على مدار الساعة على الارقام التالية: عمان (4696000),الزرقاء (3758000 /05),مادبا (3294141 /05),البلقاء (3493030/ 05).

كما ودعت الشركة المواطنين الى ترشيد الاستهلاك قدر الامكان وعدم الاعتماد في التدفئة على الوسائط الكهربائية، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق الارضية والابلاغ العاجل عن ارتفاع منسوب المياه لمستويات قد تصل الى الاسلاك الكهربائية والعدادات، وتثبيت الاجسام التي يمكن ان تكون متطايره بفعل الرياح ويسبب تساقطها على الاسلاك قطعاً للتيار الكهربائي .

يذكر ان شركة الكهرباء الاردنية، اطلقت منذ بداية فصل الشتاء حملة لترشيد الاستهلاك تحت عنوان ( وفر- لانا معك ) يمكن الاطلاع عليها على الموقع الالكتروني للشركة من خلال الرابط التالي https://rb.gy/unvevd..

–(بترا)