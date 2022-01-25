“الكهرباء الأردنية” تعلن خطة الطوارئ القصوى لمواجهة المنخفض الجوي

عمان-الغد- أعلنت شركة الكهرباء الأردنية عن تطبيق خطة الطوارىء القصوى اعتبارًا من ظهر يوم غد الأربعاء الموافق 26 / 1 / 2022 وذلك لمواجهة الظروف المصاحبة للمنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة.

وأكدت الشركة ان كوادرها الهندسية والفنية المجهزة بالأليات الحديثة سوف تلتحق بغرف العمليات المنتشرة في العاصمة عمان والزرقاء ومأدبا والسلط للعمل على مدار الساعة من أجل معالجة أي اعطال أو اضرار قد تلحق بالشبكة الكهربائية نتيجة الحالة الجوية لإدامة إيصال التيار الكهربائي لعقارات المشتركين.

ودعت الشركة السادة المشتركين الى الإبلاغ هاتفيا عن اية اعطال او ملاحظات من خلال مراكز الاتصال التابعة لها على الأرقام التالية:

عمان ( 4696000-06 )

الزرقاء ( 3758000-05 )

مأدبا ( 3294141-05 )

السلط ( 3493030-05 )

ودعت الشركة السادة المشتركين الى ضرورة الالتزام بإجراءات وارشادات السلامة العامة التي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة والحرص على الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة الكهربائية وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق السفلية للتخلص من مياه الامطار والسعي لترشيد الاستهلاك ما أمكن تلافيا لارتفاع الاحمال الكهربائية.