“الكهرباء الأردنية”: حريق الشميساني لايمت بصلة لشبكة الشركة

عمان-الغد- أعلن مصدر مسؤول في شركة الكهرباء الأردنية أن الحريق الذي حدث على سطح غحدى المباني في منطقة الشميساني، الجمعة، غير ناتج عن محول للشركة أو أي من أجزاء الشبكة الكهربائية، مؤكدا أن الشبكة الكهربائية تعمل بكل كفاءة حيث يتم توصيل التيار بشكل منتظم برغم ارتفاع درجات الحرارة في المملكة، وان الفرق الفنية المكلفة بالعمل تعمل كالمعتاد على مدار الساعة لادامة الخدمة للمشتركين.

وأضاف المصدر أن وسائل إعلام محلية تداولت اليوم خبرا مفاده أن الحريق ناجم عن إحتراق أحد محولات الكهرباء وتوضيحا لذلك تنفي الشركة أي صلة بالحادث؛ فالحريق الذي حدث غير مرتبط بشبكة الشركة أو أي من محولاتها وأجزاء الشبكة الكهربائية.