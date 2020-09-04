أخبار محليةاقتصاد

“الكهرباء الأردنية”: حريق الشميساني لايمت بصلة لشبكة الشركة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- أعلن مصدر مسؤول في شركة الكهرباء الأردنية أن الحريق الذي حدث على سطح غحدى المباني في منطقة الشميساني، الجمعة، غير ناتج عن محول للشركة أو أي من أجزاء الشبكة الكهربائية، مؤكدا أن الشبكة الكهربائية تعمل بكل كفاءة حيث يتم توصيل التيار بشكل منتظم برغم ارتفاع درجات الحرارة في المملكة، وان الفرق الفنية المكلفة بالعمل تعمل كالمعتاد على مدار الساعة لادامة الخدمة للمشتركين.
وأضاف المصدر أن وسائل إعلام محلية تداولت اليوم خبرا مفاده أن الحريق ناجم عن إحتراق أحد محولات الكهرباء وتوضيحا لذلك تنفي الشركة أي صلة بالحادث؛ فالحريق الذي حدث غير مرتبط بشبكة الشركة أو أي من محولاتها وأجزاء الشبكة الكهربائية.

مقالات ذات صلة

النفط

النفط يتماسك قرب 44 دولارا

منذ 7 ساعات
طاقم فريق الفيلم الكوروي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي

“وكلاء السياحة” تنتقد فتح المطار مع حرمانها من العمل

منذ 9 ساعات

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

منذ 11 ساعة

أقساط التأمين المكتتبة في 24 شركة تنخفض 3.3 %

منذ 24 ساعة
انتخابات 2020
67 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock