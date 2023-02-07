الكهرباء: الحمل الأقصى بلغ أمس 3980 ميغاواط

تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الثلاثاء مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة الكهرباء الوطنية والمقام جنوب عمان ويتولى مهمة إدارة وتشغيل النظام الكهربائي في المملكة.

واكد الوزير الخرابشة خلال زيارة المركز بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية المهندس عمر الكردي ونائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عماد النجداوي ضرورة ضمان ديمومة التيار الكهربائي والعمل على معالجة اعطال الكهرباء بالسرعة الممكنة والتصدي لارتفاع الاحمال الكهربائية.

كما اكد ضرورة تكاتف الجهات العاملة في قطاع الطاقة لمواجهة تحديات الأحوال الجوية وتداعياتها على النظام الكهربائي وعلى قطاع الطاقة بشكل عام من خلال الإبقاء على الجاهزية العالية للشركات العاملة في القطاع.

من جانبه اكد المهندس السعايدة ضرورة الاستمرار في رفع الجاهزية القصوى لمواجهة الاحمال وتفقد خطوط النقل ومحطات التحويل الرئيسية لضمان ديمومة النظام الكهربائي والحفاظ على اعتماديته نتيجة المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة.

وقال ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تواصل من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة وكوادر الهيئة في الميدان العمل مع جميع الجهات العاملة في قطاع الطاقة للتأكد من جاهزية الشبكة والحفاظ على سلسلة التزويد لخدمات التيار الكهربائي على مدار الساعة جراء المنخفض الجوي.

من جانبه عرض مساعد المدير العام للتشغيل في شركة الكهرباء الوطنية المهندس خالد الوليدي خطة الطوارئ المعتمدة من الهيئة والتي أعدتها الشركة والتدابير الاحترازية استعدادا لفصل الشتاء بما في ذلك التأكد من جاهزية الفرق الفنية الخاصة للتعامل مع اي مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي ( خطوط نقل الضغط العالي ومحطات التحويل ) ورفعت جاهزيتها لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التشغيلية الملائمة والتاكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء.

وقال ان الحمل الأقصى للنظام الكهربائي بلغ امس 3980 ميغاواط.