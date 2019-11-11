“الكهرباء المركزية” تعزز وعي كوادرها بشؤون السلامة المهنية

عمان- في إطار سعيها المتواصل لتعزيز وعي موظفيها واعتماد أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، عقدت “شركة توليد الكهرباء المركزية” بالتعاون مع شركة “أكوا باور” السعودية في الأردن ورشة عمل تحت عنوان السلامة والصحة المهنية والبيئية، وذلك يوم الأحد 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في المكاتب الرئيسية لـ”شركة توليد الكهرباء المركزية”.

وتخلل ورشة العمل محاضرات تعريفية بنظام السلامة والصحة المهنية المطبق في الشركة، قدمها محاضرون مختصون بمجال البيئة الصناعية والصحة النفسية في القطاع الصناعي. وتضمنت ورشة العمل كذلك تدريباً على برنامج “Synergi Life” المقدم من شركة “أكوا باور” بهدف تطوير نظام السلامة والصحة المهنية والبيئية في “شركة توليد الكهرباء المركزية”، كما تم عمل ورش تدريبية لمناقشة التحديات التي تواجه المديرين ومسؤولي السلامة في المحطات.