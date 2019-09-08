“الكهرباء المركزية” تنظم حملة للتبرع بالدم لفريق عملها

عمّان- نظمت شركة توليد الكهرباء المركزية مؤخرا حملة للتبرع بالدم لفريق عملها تحت إشراف كادر طبي مختص من بنك الدم الوطني، وبمشاركة كادر من دائرة التأمين الصحي ودائرة العلاقات العامة والاتصال في الشركة، وذلك في مقرها الرئيسي. وسُجّلت وحدات الدم التي تم التبرع بها كرصيد للشركة في بنك الدم ليتم صرفها للموظفين وعائلاتهم في الحالات الطارئة.

وتهدف الشركة من خلال حملات التبرع بالدم، التي تنظمها بشكل دوري، إلى دعم مساعي بنك الدم الوطني في تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية للمرضى، والإسهام في تعزيز وتغطية رصيد الشركة من وحدات الدم الاحتياطية لدى البنك.

وبهذه المناسبة، قال نديم رزفي، الرئيس التنفيذي لـ “شركة توليد الكهرباء المركزية”: “تأتي هذه الحملة في إطار جهودنا لترسيخ ثقافة التبرع بالدم بين أفراد فريق عملنا، ونشر الوعي بأهميته الكبيرة وفوائده الصحية لكلّ من المتبرع والمتبرع له، بالإضافة إلى استقطاب متبرعين جدد للإسهام في زيادة المخزون المخصص لموظفينا وعائلاتهم في بنك الدم، بما يساعد في بناء مجتمع صحي ومتكافل”. وثمن رزفي جهود الموظفين والموظفات وجميع المشاركين في تنظيم هذه الحملة واسهاماتهم المختلفة لإنجاحها.