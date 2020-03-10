“الكهرباء المركزية” شريكا فاعلا لتنمية المجتمعات المحلية

عمان- مدفوعة بشغفها نحو العطاء للمجتمعات التي تنتمي إليها، تواصل شركة توليد الكهرباء المركزية، عاما بعد آخر، القيام بدورها كشريك فاعل في دعم المجتمع المحلي ومساندة الفئات الأقل حظا ضمن استراتيجيتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، والنابعة من هويتها المؤسسية وقيمها الجوهرية الراسخة. وعلى مدار العام الماضي، نفذت الشركة مجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة في مناطق مختلفة حول المملكة، مع التركيز على المناطق التي تتواجد بها محطاتها، مجسدة بذلك الحس الوطني المسؤول الذي تتمتع به في خدمة المجتمع والوقوف إلى جانب أفراده. ولأن توفير الرعاية الطبية والخدمات الصحية لأهالي المنطقة القريبة من محطاتها ومواقعها من أبرز أولوياتها المجتمعية، نظمت الشركة يوما طبيا مجانيا في كل من قرية الأطفال SOS، وجمعية “الثغر لرعاية المعوقين” في محافظة العقبة، استفاد منه قرابة 250 مواطنا ومواطنة، وشارك في تنظيمه كادر من موظفي وأطباء الشركة، إلى جانب عدد من الأطباء المتطوعين من مختلف التخصصات، ومجموعة من شركات ومستودعات الأدوية. ومن جهة أخرى، نظمت الشركة في مقرها الرئيسي حملة للتبرع بالدم لفريق عملها تحت إشراف كادر طبي مختص من بنك الدم الوطني؛ حيث سجلت وحدات الدم التي تم التبرع بها كرصيد للشركة في بنك الدم ليتم صرفها للموظفين وعائلاتهم في الحالات الطارئة. وكذلك، زودت الشركة مركز صحي رحاب بجهاز ألترا ساوند جديد للإسهام في تحسين الخدمات الصحية التي يقدمها المركز، والتخفيف من معاناة المرضى الأقل حظا.

وتواصلت مبادرات الشركة المجتمعية لتشمل طلبة المدارس- جيل المستقبل؛ حيث نفذت بتعاون مشترك وتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حملة صيانة شاملة لمدرسة رحمة الثانوية في محافظة العقبة، ومدرسة البويضة الأساسية للبنين في منطقة رحاب بمحافظة المفرق، موفرة بذلك بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلبة.

ويقول مؤيد السمّان، الرئيس التنفيذي لشركة توليد الكهرباء المركزية: “إيماننا الراسخ بأهمية دعم المجتمع المحلي الذي ننتمي إليه، يدفعنا إلى تبني مبادرات مليئة بالشغف والعطاء بالتعاون مع جهات تشاركنا الرؤية ذاتها نحو ترك أثر إيجابي وبصمة ملموسة على المجتمع. نتوجه بالشكر الجزيل لموظفينا وجميع الأطراف التي أسهمت في نجاح هذه المبادرات، ونتطلع إلى تعزيز أنشطة مسؤوليتنا الاجتماعية خلال الأعوام المقبلة، واستدامة الأثر الذي تحدثه لدى الفئات المستهدفة”.