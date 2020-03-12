الكهرباء الوطنية تبدأ بخطة طوارئ لمواجهة المنخفض الجوي

عمان – أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة اليوم الخميس عن بدء العمل بخطة طوارئ اعدتها الشركة لمواجهة المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة.

وقال الرواشدة في تصريح صحفي، ان الشركة بدات الخطة الطوارئ لمواجهة المنخفض من خلال جاهزية الفرق الفنية للتعامل مع اي مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي ( خطوط نقل الضغط العالي ومحطات التحويل).

واكد الرواشدة استعداد النظام الكهربائي في المملكة وتوافريته العالية لمواجهة الحالات الطارئة والحفاظ على ديمومة التيار الكهربائي بالتصدي لاي اعطال او انقطاعات تحدث على شبكة النقل خلال المنخفض.

وفيما يتعلق بالاستعدادات التي أعدتها الشركة لمواجهة المنخفض، قال، ان الشركة أنجزت بموجب الخطة اعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات التحويل وخطوط النقل الكهربائي التابعة لها، ورتبت مناوبات للمهندسين العاملين في غرف العمليات الرئيسية والمساندة ومناوبات للمهندسين في جميع محطات التحويل العاملة في مختلف أنحاء المملكة على مدار الساعة .

واكد الرواشدة بهذا الخصوص أهمية دور مركز التحكم الوطني الذي يراقب ويتعامل مع الاعطال التي قد تطرأ على النظام الكهربائي من خلال التنسيق مع الكوادر المعنية في الشركة.

كما اكد اهمية دور المركز في مراقبة أداء النظام الكهربائي في المملكة ومواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التشغيلية الملائمة والتاكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء.

وكان النظام الكهربائي في المملكة قد سجل خلال المنخفض الجوي الماضي ( في العاشر من شهر شباط الماضي ) حملا كهربائيا غير مسبوقة في تاريخ المملكة بلغ 3630 ميجاواط مقابل 3380 ميجاواط لنفس الفترة من عام 2019 بنسبة نمو بلغت 4ر7 بالمئة.