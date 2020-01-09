الكهرباء الوطنية تسجل أقصى حمل كهربائي بلغ 3510 ميجاواط

عمان – الغد– سجل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي أمس الاربعاء 3510 ميجاواط وهو أقصى حمل يسجله النظام الكهربائي في المملكة مقابل حمل اقصى سجل في نفس الفترة العام الماضي وبلغ 3380 ميجاواط بنسبة نمو بلغت 85ر3% .

وفيما يتعلق بالحمل الأقصى لليوم الخميس فقد بلغ وفق بيانات شركة الكهرباء الوطنية 3405 ميجاواط.

ورغم ارتفاع الاحمال الا ان شبكة النقل الوطنية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية لم تسجل اي انقطاعات فيما تواصل الشركة تطبيق خطة الطوارئ لفصل الشتاء لمواجهة الاحمال المحتملة نتيجة الاحوال الجوية التي تشهدها المملكة.

وتتولى شركة الكهرباء الوطنية مهام التشغيل الآمن والاقتصادي للنظام الكهربائي (مشغل النظام) و بناء وتملك وصيانة وتطوير نظام النقل الكهربائي (مالك شبكة النقل) وإعداد الدراسات التخطيطية لتطوير النظام الكهربائي وشراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين الكبار (المشتري الوحيد).

كما تتولى الشركة مهام توفير الوقود اللازم لتشغيل الوحدات التوليدية واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية مع دول الربط الكهربائي وتأمين الاستطاعة التوليدية المطلوبة لمواجهة الأحمال الكهربائية والتعاقد عليها.