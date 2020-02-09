“الكهرباء الوطنية” تسجل حملاً كهربائياً غير مسبوق بلغ 3570 ميجاواط

عمان- أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، تسجيل النظام الكهربائي في المملكة لحمل غير مسبوق اليوم الأحد، حيث بلغ 3570 ميجاواط، مقارنة مع 3380 ميجاواط خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المهندس الرواشدة في تصريح صحفي مساء اليوم، أن نسبة النمو في الحمل الأقصى للنظام الكهربائي بشكل عام حتى تاريخه قد بلغت 6ر5 بالمئة.

وعن الأحمال التي سجلتها شركة الكهرباء الوطنية ليوم السبت، قال الرواشدة إن الحمل الأقصى بلغ 3380 ميجاواط، وهو ذات الحمل المسجل العام الماضي.

وفيما يتعلق بالأحمال لليومين القادمين، توقع الرواشدة أن يستمر الحمل بالارتفاع ويتراوح ما بين 3600 ميجاواط إلى 3650 ميجا واط.

وأكد أن شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الوطنية لم تسجل أي انقطاعات خلال هذه الموجة الباردة، وأنه يجري التعامل مع الأحوال الجوية السائدة وفق خطة الطوارئ التي أعدتها الشركة، وتشمل إجراءات فنية وكوادر ميدانية لتتعامل مع أية حوادث طارئة.

كما أكد الرواشدة قدرة الشركة على تلبية أية أحمال تزيد خلال هذا الفصل من السنة الذي يشهد ارتفاعات في الأحمال، بدلالة عدم تأثر النظام الكهربائي في المملكة بالارتفاعات غير المسبوقة في الأحمال الكهربائية التي تعد دليلا على ارتفاع قيم الاستهلاك وزيادة الطلب على الكهرباء. -(بترا)