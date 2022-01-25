الكهرباء الوطنية تعلن حالة الطوارئ

اعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة حالة الطوارئ في الشركة وتم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لدى الشركة، إستعداداً لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.

واكد المهندس الرواشدة قدرة الشبكة الوطنية من خلال مركز المراقبة والتحكم التابع لها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة للمحافظة على ديمومة إيصال التيار الكهربائي والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعه خلال شتاء 2021/2022 والتنسيق المستمر مع جميع الشركاء من شركات توليد وتوزيع.

كما اكد على رفع جاهزية جميع الكوادر الفنية في الشركة في جميع محطات التحويل الرئيسية و على مدار الساعة خلال فترة المنخفض الجوي للتعامل مع أية مشكلة قد تطرأ على نظام النقل الكهربائي و خلال فترة زمنية قصيرة .