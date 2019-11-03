“الكهرباء الوطنية” تنجز مشروع محطة تحويل جنوب عمان باستطاعة 46 ميجاواط

عمان- أنجزت شركة الكهرباء الوطنية اعمال تصميم وتركيب وفحص وتشغيل المعدات الخاصة بمشروع كهربة محطة تحويل جنوب عمان الشمسية باستطاعة اجمالية تبلغ 46 ميجاواط في منطقة الجيزة. ووفق الشركة يشتمل المشروع على 6 دوائر 132 ك.ف ومحولي قدرة (63 م.ف.أ) ومحولين مساعدين بقدرة (200 ك.ف.أ) و(11) خلية 33 ك.ف.

ويهدف المشروع الممول بمنحة المانية من بنك الاعمار الألماني إلى استجرار الطاقة الكهربائية من مشروع التوليد الشمسي باستطاعة إجمالية (46) ميجا واط، مجسدا التزام شركة الكهرباء الوطنية بربط مشاريع الطاقة المتجددة، واستجرار الطاقة الكهربائية من هذه المشاريع.

ووفق بيان صحفي صدر أمس، تميز المشروع الذي أنجزته كوادر شركة الكهرباء الوطنية بالدقة وسرعة الإنجاز والايفاء بالتزامات الشركة للمساهمة في ضمان امن التزود بالطاقة في المملكة والحفاظ على استقرار النظام الكهربائي.

واناط القانون بشركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة مهمة التشغيل الآمن والاقتصادي للنظام الكهربائي (مشغل النظام) وبناء وتملك وصيانة وتطوير نظام النقل الكهربائي (مالك شبكة النقل) وشراء الطاقة الكهربائية من المصادر المختلفة وبيعها لشركات التوزيع والمستهلكين الكبار (المشتري الوحيد) وتوفير الوقود اللازم لتشغيل الوحدات التوليدية.- (بترا)