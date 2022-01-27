الكهرباء الوطنية: نتعامل مع المنخفض دون أي انقطاعات على شبكات الضغط العالي

اكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة اليوم الخميس جاهزية شبكة النقل الكهرباء /الضغط العالي للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة مشددا على ان تداعيات المنخفض لم تلحق أي انقطاعات بشبكات الضغط العالي العائدة لشركة الكهرباء الوطنية.

واكد في تصريح صحفي اليوم جاهزية سلسلة التزويد المتعلقة بمحطات توليد الكهرباء وشبكة الضغط العالي وتأمين الكهرباء لشركات التوزيع الثلاث( الأردن وكهرباء اربد وتوزيع الكهرباء) المسؤولة عن توزيع الكهرباء للمستهلك.

وقال ان الشركة اعتمدت خطة طوارئ متدرجة تم اعدادها استعدادا لمواجهة المنخفض الجوي والتعامل مع الحالة الجوية وفق درجات تطورها موضحا ان الشركة اعدت خطة الطوارئ والتدابير الاحترازية استعدادا للمنخفض ووفق تطورات الحالة الجوية من خلال جاهزية الفرق الفنية للتعامل مع اي مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي ( خطوط نقل الضغط العالي ومحطات التحويل).

واكد الرواشدة استعداد الكهرباء الوطنية لمواجهة الحالات الطارئة والحفاظ على ديمومة التيار الكهربائي بالتصدي لاية اعطال او انقطاعات تحدث على شبكة النقل خلال المنخفض.