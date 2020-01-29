“الكهرباء” انخفاض الحرارة يزيد الاستهلاك.. ولم نرفع الأسعار

رهام زيدان

عمان- قال مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله، إن انخفاض الحرارة درجة واحدة ينعكس على زيادة الاستهلاك 4.5%، مؤكدا أن الشركة لم تغير الأسعار أو نظام القراءة، وأن والفاتورة لا يضاف عليها أي شيء له علاقة بالفاقد.

وأشار عبدالله، خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية لبحث قضية إرتفاع الفواتير، إلى وجود ارتفاع في شريحة واسعة من القطاع المنزلي أحد مؤشراتها الزيادة في الحمل الإجمالي للنظام الكهربائي.

ولفتت الشركة في بيان أمس أنه لم يتم زيادة سعر التعرفة، وبإمكان المواطنين مقارنة قيمة فواتيرهم خلال ارتفاع درجات الحرارة بالاشهر القادمة.

وأهابت الشركة بأي مشترك يشعر بوجود عدم صحة فاتورته مراجعة الشركة للتأكد من صحة القراءة ، والوقوف على السبب الحقيقي من وراء زيادة قيمتها.