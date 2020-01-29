أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

“الكهرباء” انخفاض الحرارة يزيد الاستهلاك.. ولم نرفع الأسعار

منذ 4 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

رهام زيدان

عمان- قال مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله، إن انخفاض الحرارة درجة واحدة ينعكس على زيادة الاستهلاك 4.5%، مؤكدا أن الشركة لم تغير الأسعار أو نظام القراءة، وأن والفاتورة لا يضاف عليها أي شيء له علاقة بالفاقد.

وأشار عبدالله، خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية لبحث قضية إرتفاع الفواتير، إلى وجود ارتفاع في شريحة واسعة من القطاع المنزلي أحد مؤشراتها الزيادة في الحمل الإجمالي للنظام الكهربائي.

ولفتت الشركة في بيان أمس أنه لم يتم زيادة سعر التعرفة، وبإمكان المواطنين مقارنة قيمة فواتيرهم خلال ارتفاع درجات الحرارة بالاشهر القادمة.

وأهابت الشركة بأي مشترك يشعر بوجود عدم صحة فاتورته مراجعة الشركة للتأكد من صحة القراءة ، والوقوف على السبب الحقيقي من وراء زيادة قيمتها.

مقالات ذات صلة

“الأوقاف”: الأقصى وقف إسلامي لايقبل الشراكة وليس لغير المسلمين حق فيه

منذ 9 دقائق

“المهندسين” ترفض صفقة القرن

منذ 10 دقائق

الصحة تتفقد جاهزية كوادرها في الوبائيات بمطار الملكة علياء

منذ ساعتين

ترامب يكرس بإعلانه “صفعة القرن” الظلم التاريخي على الفلسطينيين

منذ 10 ساعات

السوق مفتوح المؤشر 1862.68 0.3%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock