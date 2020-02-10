“الكهرباء”..تسجيل رقم قياسي للحمل الكهربائي بـ 3630 ميجاوات

عمان-الغد- توالى ارتفاع الأحمال الكهربائية بشكل قياسي خلال موجة البرد الشديدة و التي تعرضت لها المملكة خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع الحمل الأقصى لهذا اليوم الأثنين إلى 3630 ميجاوات مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للنظام الكهربائي، فيما بلغ يوم أمس 3570 ميجاوات و بلغ الحمل الأقصى لنفس الفترة من العام الماضي 3380 ميجاوات، وبذلك تكون نسبة النمو لإجمالي الأحمال الكهربائية 7.4%.

ويعود السبب في ارتفاع الأحمال لهذه القيم غير المسبوقة نتيجة ازدياد اعتماد المواطنين على الكهرباء، وخاصة في استخدام وسائل التدفئة والسخانات الكهربائية .

و تجدر الإشارة إلى أن الأحمال الكهربائية القصوى على مدار هذا الشهر والشهر الماضي تراوحت ما بين 3100 ميجاوات الى 3630 ميجاوات، فيما تراوحت الأحمال لنفس الفترة من العام الماضي الي ما بين 2800 ميجاوات الى 3380 ميجاوات، وذلك نتيجة تدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي .

ونوهت الشركة إلى ان هذا الإستهلاك العالي للكهرباء، يكون خلال الفترة المسائية أي بعد غروب الشمس و الذي يتركز فيه الاستهلاك الكهربائي للقطاع المنزلي بشكل ملحوظ، مقارنة مع باقي الاستهلاك الكهربائي في القطاعات الأخرى.

و قد اتخذت شركة الكهرباء الوطنية كافة الاحتياطات والإجراءات الفنية لمواجهة أي انقطاعات قد تحدث على شبكة النقل خلال هذه الموجة شديدة البرودة.