“الكهرباء” تصدر 1 % من مبيعاتها في 5 أشهر

رهام زيدان

عمان- ارتفع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة تقارب 11 % ، بحسب أرقام شركة الكهرباء الوطنية.

وبحسب هذه الأرقام، بلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى أيار(مايو) 65.9 جيجا واط/ساعة، مقارنة مع 59.4 جيجا واط/ساعة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي وهذه القيمة تشكل 0.8 % (أقل من 1 %) من إجمالي حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية.

ومن الطاقة المصدرة، بلغ مجموع ما تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس في فلسطين 63.4 جيجا واط/ساعة مقارنة مع 57 جيجا واط/ساعة خلال الفترة نفسها من 2020، وبزيادة نسبتها 11.2 %.

ووقع الأردن وفلسطين بداية العام الماضي اتفاقية لرفع قدرة تزويد الكهرباء وزيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين، من 26 ميغاواط إلى 80 ميغاواط في الحد الأعلى وتزود شبكة الكهرباء الأردنية فلسطين بالكهرباء، منذ 2008 بقدرة 26 ميغاواط تستهلك في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية على الحدود مع الأردن.

كما ارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 4.2 % إلى 2.5جيجا واط/ساعة حتى نهاية أيار(مايو) ، مقارنة مع 2.4 جيجا واط/ساعة خلال الفترة نفسها من 2020، بحسب الأرقام ذاتها.

وشكلت الطاقة المصدرة في 5 أشهر ما نسبته 0.8 % من إجمالي حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الفترة نفسها لمختلف المصادر، التي بلغت نحو 7644.9 جيجا واط/ساعة، مقارنة مع 0.7 % جيجا واط/ساعة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغ حجمها 7501.3غيغاواط.

ومن إجمالي الطاقة المباعة، إلى جانب الطاقة المصدرة، ارتفع حجم الكهرباء المباعة إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) بنسبة 0.9 % إلى 7394.5 جيجاواط، من 7328.5 جيجا واط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في 5 أشهر بنسبة

62.7 % إلى 184.5 جيجا واط/ساعة، من 113.4 جيجا واط/ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من 2020

يذكر أن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) وعنوانها الاعتماد على الذات تضمنت رفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية توليد الكهرباء لتصبح 48.5 % العام 2030 مقارنة بـ15 % العام 2019؟.

ويشار إلى أن مجموع الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة العام الماضي بلغ نحو 20953 جيجا واط ساعة مقارنة مع 20996 جيجا واط ساعة العام 2019، بينما سجل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 3630 جيجاواط مقارنة مع 3360 جيجا واط ساعة في العام 2019.

وتم توليد الطاقة الكهربائية في المملكة العام الماضي باستخدام الغاز الطبيعي بنسبة 80 % والطاقة المتجددة بنسبة

20 %، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.