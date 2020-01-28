“الكهرباء” توضح حول ارتفاع قيمة الفواتير

عمان- الغد– تناولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخباراً وتحليلات حول أسباب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لشهر كانون ثاني من العام الحالي، وضمن خطط واستراتيجيات الشركة بالتعامل بكل شفافيه مع المشتركين وتقديم افضل الخدمات لهم ، أولى مدير عام شركة الكهرباء المهندس حسن عبدالله اهمية قصوى لهذا الموضوع وموضحا النقاط التالية :

– سبق وان قامت الشركة في بداية فصل الشتاء وتحديدا خلال شهر تشرين اول من العام 2019 بنشر ارشادات عامة للمشتركين حذرت فيها من الاعتماد على الكهرباء في وسائل التدفئة، وترشيد استخدام السخان الكهربائي لضمان عدم تكرار نفس السيناريو الذي يثار كل عام خلال فصل الشتاء من شكوى المشتركين الكرام من ارتفاع قيمة الفواتير .

وقالت الشركة في بيان، إن عدد المشتكين من ارتفاع قيمة فواتيرهم لا يتجاوز ما نسبته 7% كون بقية المشتركين مدركين لاختلاف نمط استهلاكهم للكهرباء .

وأضاف البيان أن شركة الكهرباء الاردنية شركة وطنية في المقام الاول وتشعر مع المواطن في كافة الظروف والاوقات ، ولا تحقق فائدة من رفع قيمة فواتير الكهرباء على المشتركين .

وأشارت الشركة على انه لم يتم زيادة سعر التعرفة، وبامكان المواطنين مقارنة قيمة فواتيرهم خلال ارتفاع درجات الحرارة بالاشهر القادمة .

وأهابت الشركة بأي مشترك يشعر بوجود عدم صحة فاتورته مراجعة الشركة للتأكد من صحة القراءة ، والوقوف على السبب الحقيقي من وراء زيادة قيمتها .

ووجهت ” الكهرباء الأردنية” الشكر لشتركيها على تفهمهم ، وتؤكد على جاهزيتها باستقبال اية شكاوى.