“الكهرباء ” و”أمنية” تطلقان رسميا الشركة الأردنية للألياف الضوئية

إبراهيم المبيضين

عمان – أعلنت الشركة الأردنية للألياف الضوئية “FiberTech” يوم أمس رسميا عن بداية نشاطها رسميا بعد استكمالها جميع إجراءات التأسيس والترخيص، لتباشر في تقديم خدماتها بتوفير البنية التحتية للإنترنت عريض النطاق في سوق الاتصالات المحلية التي تتجاوز فيها نسبة انتشار الإنترنت الـ 85 %.

والشركة الأردنية للألياف الضوئية ” FiberTech ” اطلقت براسمال يبلغ 40 مليون دينار، وهي شركة مشتركة بين شركة الكهرباء الأردنية بنسب مساهمة (51 %)، وشركة أمنية (49 %)، حيث أُعلن عن تأسيسها في شباط 2019، لتوفير بنية تحتيّة جديدة لتقديم خدمات الإنترنت فائقة السرعة لحوالي 1.3 مليون من المنازل والشركات والمنشآت.

وتتمثل غايات الشركة في توفير بنية تحتية جديدة للاتصالات عبر مد شبكة ألياف ضوئية مُعلّقة (فايبر) في مناطق عمل شركة الكهرباء الأردنية ( عمان، البلقاء والزرقاء ومادبا ) ، بالإضافة إلى ربط العدادات الذكية ومكونات الشبكة الكهربائية المملوكة لشركة الكهرباء الأردنية، كما ستقدم خدمات الإنترنت فائقة السرعة بالجملة لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت ليستفيد منها ما يقارب من 1.3 مليون منزل ومنشأة تجارية في العاصمة عمّان.

وجاء الإعلان عن الشركة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في عمان، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس غازي الجبور ورئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للألياف الضوئية “FiberTech”عثمان بدير.

وأكد الجبور أهمية هذا الحدث للاقتصاد وقطاع الاتصالات ونشر خدمات الإنترنت عالية السرعة في المملكة، دعما لعملية التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أهمية قرار منح الهيئة للشركة الرخصة الفردية والتي تتميز بنوعية الخدمات التي تنوي الشركة تقديمها، ونسبة الانتشار الجغرافي المتوقعة، حيث ستساهم في نشر خدمات الإنترنت بسرعات عالية باستخدام كوابل الألياف الضوئية وفي جميع المناطق التي تصل لها شركة الكهرباء الأردنية، الأمر الذي يدعم ويحقق أهداف السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمها تمكين البنية التحتية وتهيئتها لدعم خدمات الجيل الخامس من الاتصالات، يأتي ذلك في سياق خطط الهيئة في توفير الموارد اللازمة لإطلاق خدمات الجيل الخامس الأمر الذي ينعكس بالمحصلة على النهوض بالاقتصاد الرقمي وما ينطوي عليه من خدمات إلكترونية متطورة تسهم في رفع سوية الخدمات الحكومية الأخرى التي يتلقاها المستفيديون.

وأشاد الجبور بالجهود المبذولة من الطرفين في تحقيق شراكة حقيقية بين شركتين يملكهما القطاع الخاص وما يتميزان به من تقديم خدمات متنوعة تخدم البنية التحتية وهما خدمات الطاقة الكهربائية والاتصالات المتنقلة والإنترنت، حيث ستسهم هذه الخدمات في زيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتقديم الخدمات المتطورة للمستفيدين ولكافة شرائح المجتمع.

وتخلّل المؤتمر الصحفي توقيع رخصة اتصالات فردية، وقعها كل من رئيس مجلس مفوضي الهيئة الجبور، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للألياف الضوئية (الفايبر) “FiberTech، عثمان بدير، والرئيس التنفيذي لشركة أمنية المهندس زياد شطارة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية، عصام بدير، “إننا في شركة الكهرباء الأردنية بغاية السعادة هذا اليوم بمناسبة صدور قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالموافقة على منح رخصة للشركة الأردنية المتطورة للألياف الضوئية (الفايبر) FiberTech، التي طالما سعينا لإطلاق أعمالها بالشراكة مع شركة أمنية”.

وأكّد بدير، “نتطلع بكل أمل وتفاؤل، من خلال هذا المشروع الرائد، لمواصلة وتعزيز مسيرة شركتنا التي انطلقت منذ العام 1938 في خدمة الوطن والمواطن، والارتقاء بخدماتنا وتحقيق قيمة مضافة ومكاسب كبيرة لمشتركي الشركة ومساهميها والاقتصاد الوطني بشكل عام”.

وأضاف: “من خلال الشركة الجديدة سنقوم ببناء شبكة ألياف ضوئية (فايبر) تغطي كامل مناطق الخدمة التابعة لشركة الكهرباء الأردنية وذلك بهدف تقديم خدمات اتصالات متطورة للراغبين، بالإضافة إلى استخدام تلك الشبكة أيضاً لربط عدادات الكهرباء الذكية إضافة إلى مكونات الشبكة الكهربائية بصورة تتيح للشركة تقديم خدمات أفضل في مجال معالجة الأعطال واستمرارية خدمة التيار الكهربائي ومعالجة الفاقد والفوترة ومكافحة ظاهرة استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة”.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للألياف الضوئية “FiberTech، عثمان بدير، أن الشركة التي يبلغ رأسمالها 40 مليون دينار (مساهمة خاصة)، هي شركة أردنية بالكامل، وتُعد إضافة نوعية للسوق الأردني وللمشتركين من الأفراد والشركات، حيث ستُمكنهم شبكة الألياف الضوئية (الفايبر) من الوصول إلى الإنترنت بسرعات عالية وموثوقية كبيرة، ما يسهل عليهم تبادل البيانات والمحتوى.

وأوضح بدير أن الشركة الجديدة ستبدأ أعمال الحفر والتنفيذ لمد شبكة الألياف الضوئية (الفايبر) ونشر خدمات الإنترنت فائق السرعة في العاصمة عمّان انطلاقاً من منطقة طبربور والبركة والخالدي، فيما ستقدم خدماتها لبقية المناطق وفقا لخطة زمنية أعدّت مسبقا.

وأعرب بدير عن أمله بأن تكون الشركة الأردنية للألياف الضوئية (الفايبر) “FiberTech، مساندا فاعلا للخطط الحكومية الرامية إلى تسريع عملية التحوّل الرقمي في المملكة في شتى أنواع التطبيقات الحياتية، مشيراً إلى أن الشركة الجديدة ستوفر مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تعزّز مكانة الأردن من حيث الجاهزية الرقمية والتعاملات الإلكترونية على مستوى العالم.

وأكّد بدير أن الشركة ستحقق عوائد مالية ومعنوية كبيرة لمستثمريها وشركائها، والاقتصاد الوطني عموما من خلال تطبيقها لنموذج متقدم من الأعمال يدمج قطاعي الطاقة والاتصالات، إضافة إلى إحداثها ثورة في عملية الفوترة وتعزيز قدرات شركة الكهرباء الأردنية في المحافظة على استمرارية ايصال التيار الكهربائي للمشتركين.