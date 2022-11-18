الكواري: الأردن قدم نفسه نموذجا للاستضافة.. والمنافسات نجحت قبل أن تبدأ

مصطفى بالو – اتفق رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة، القطري علي غانم الكواري، ونائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة المحلي جهاد قطيشات، على أن حرص سمو الأميرة آية بنت الفيصل على حضور افتتاح بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات المقامة حاليا في عمان، ومتابعة المباريات إلى جانب الأميرة عائشة بنت الفيصل، والأميرة سارة بنت الفيصل، يعكس اهتمام الهاشميين بالرياضة وتحفيز طموحات الشباب من الجنسين.

وقال الكواري في حديثه لـ”الغد”: “البطولة الأولى للسيدات حققت النجاح والهدف المنشود قبل أن تبدأ، حيث نجحت في حشد غالبية منتخبات منطقة غرب آسيا، رغم أنه التجمع الأول للسيدات بعد فترة انقطاع كبيرة، وجمعت البطولة العرب في عرس تنافسي، وقدمت الأردن من خلال التحضيرات قبل البطولة والترتيبات خلالها كنموذج عربي في التصدي لاستضافة المنافسات العربية والقارية، وأظهرت اللجنة المنظمة حفاوة بالأشقاء من مختلف الدول ووفرت كافة المطلوب منها في ظل ترتيبات أنيقة ورائعة”.

وتابع: “باسمي وباسم الدول الأعضاء في اتحاد غرب آسيا، نقدم الشكر للأردن قيادة وشعبا، ورئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وكافة المسؤولين عن الرياضة والرياضيين، على ما قدموه للعرب منذ انطلاق مباريات البطولة، وأشكر كافة وفود المنتخبات المشاركة، ولجان البطولة والحكام وجميع من شارك في إبراز هذه البطولة الأولى للسيدات، بهذا المستوى الرائع تنظيميا وفنيا، وستكون البطولة حافزا لكل من يستضيفها لاحقا في الاستضافة والمستوى والتنظيم”.

وحول تقييمه للمستوى العام للمنتخبات العشرة المشاركة في البطولة، أجاب:” صحيح أن المستوى متباين بين منتخبات وأخرى، لكنها فرصة حقيقية لكافة المنتخبات المشاركة الاستفادة من تجارب المنتخبات الخبيرة في منافسات السيدات، وحفلت الأيام الأولى بمستويات رائعة، وما لفت الانتباه تسابق جميع لاعبات المنتخبات لتقديم الأفضل، والاجتهاد على أرضية الملعب، ما أعطى البطولة رونقا تنافسيا غنيا بالمنافسة والروح الرياضية، وكذلك أضاف الحضور الجماهيري نكهة خاصة على المباريات التنافسية”.

وعن رأيه في مستوى المنتخب النسوي القطري، أجاب الكواري: “أشكر كل فرد في الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبات المنتخب الوطني، واللواتي حرصن على تقديم الأفضل من مباراة إلى أخرى. رغم حداثة التجربة النسوية القطرية، إلا أن اللاعبات قدمن مستوى طيبا لا سيما الشوط الثالث أمام منتخب الأردن في لقاء أول من أمس، والمستوى العام في تصاعد، وبالتأكيد هذه البطولة فرصة ثرية للاعبات بالاحتكاك بأفضل المستويات، وتطوير قدراتهن على المستوى الفردي والجماعي وكسب الخبرة التراكمية، لذلك المنتخب القطري يجني الفائدة الفنية المطلوبة من هذه البطولة”.

على صعيد متصل، صرح قطيشات: “ننهل من مدرسة الهاشميين الكثير من الدروس والحكم، وحضور سمو رئيسة الاتحاد الأميرة آية بنت الفيصل في مباريات البطولة عموما، ومباريات المنتخب الوطني خصوصا، ومتابعتها لأدق التفاصيل الدافعة لنجاح استضافة البطولة، وتحفيزها لاعبات المنتخب الوطني والحديث معهن بلغة إصرار والتحدي في نهج النشميات، أعطانا دروسا واقعية في العطاء بسخاء للوطن، والدفاع باستماتة عن ألوان منتخباته”.

وأضاف: “تابع الجميع تشجيع وتحفيز سمو الأميرة آية للاعبات المنتخب الوطني من المنصة الرئيسة لصالة قصر الرياضة، ولعل موقف نوزل سموها إلى أرض الملعب، وحديثها المباشر إلى اللاعبات في إحدى المباريات، يعكس حرصها على تحقيق النجاح الأردني على أعلى المستويات، وحمل اللاعبات مسؤولية كبيرة تجاه الانجاز للوطن، وكان لحديثها صدى واسعا في انتفاض النشميات وتحقيق الفوز المنشود”.

وعن رأيه في مستويات المباريات التي شهدتها البطولة إلى الآن، أجاب قطيشات: “المستوى لافت إلى حد كبير، وهو ما اتفقت عليه أراء الوفود العربية الإدارية والفنية، ورغم أنها البطولة الأولى على مستوى سيدات غرب آسيا، إلا أن جميع المنتخبات المشاركة تقدم أفضل ما لديها، ونلاحظ ارتفاع المستوى العام من مبارة إلى أخرى، وبالتأكيد المستفيد الأول هو منتخبات دول غرب آسيا، والتي ستعود إلى بلادها بعد انتهاء البطولة بالكثير من الفوائد”.

وحول تقييمه لمستوى النشميات وحظوظهن في البطولة، رد قطيشات: “أشكر منظومة منتخب الطائرة للسيدات على ما قدمته في هذه البطولة، ويؤكد المتابعون ومسؤولو الاتحاد القاري أن المنتخب الأردني رقما صعبا في هذه المنافسات، ونحن نوجه طموحنا نحو المنافسة على المراكز الأولى في هذه البطولة، وتتقدم “النشميات” بثقة وثبات نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال صدارة مجموعتهن برصيد كامل من النقاط، ليكون الفريق أول متأهل إلى دور الثمانية من البطولة، ونتمنى أن يحالف اللاعبات التوفيق في المباريات المقبلة، خصوصا وأن البطولة ستدخل منحى المباريات الإقصائية لاحقا”.

ختام الدور الأول

وتختتم منافسات الدور الأول اليوم، ويلتقي ضمن منافسات المجموعة الأولى، كل من السعودية مع لبنان عند الساعة 12، سورية مع العراق عند الساعة 4، فيما يلعب في المجموعة الثانية كل من سلطنة عُمان مع الإمارات عند الساعة 2، والأردن مع الكويت عند الساعة 6، وتتأهل 4 منتخبات إلى دور ربع النهائي، والذي يلتقي فيه أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ورابع المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية.