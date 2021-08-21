الكواملة يقود الحسين لتعادل مثير أمام الجزيرة

محمد عمّار



عمان – قاد حارس مرمى نادي الحسين اربد، محمود الكواملة فريقه لتحقيق التعادل امام الجزيرة 3-3، في ختام مباريات الاسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ستاد الحسن في اربد.

الجزيرة تقدم مرتين، قبل ان يتقدم الحسين 3-2، ليحقق الجزيرة التعادل 3-3، وكان حارس الحسين محمود الكواملة الذي تصدى لسلسة من الفرص المحققة للتسجيل من قبل لاعبي الجزيرة، نجم المباراة الابرز في المباراة التي تعتبر اكثر مباريات الاسبوع اثارة.

وبهذه النتيجة، بقي الحسين في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، وتقدم الجزيرة صوب المركز السادس برصيد 18 نقطة، وهو ذات رصيد شباب الأردن ويتقدم الجزيرة بفارق الاهداف.

ومع ختام مباريات الاسبوع الرابع عشر، يواصل الوحدات صدارته لترتيب الفرق برصيد 32 نقطة، متقدما على السلط بفارق نقطتين برصيد 30 نقطة، ويتقدم الاخير على الرمثا بفارق الاهداف، والفيصلي بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة، فيما يحل شباب الأردن بالمركز السابع برصيد 18 نقطة، فيما يحل سحاب بالمركز الثامن برصيد 16 نقطة، يليه معان بالمركز التاسع برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن الجليل الذي يحل بالمركز العاشر برصيد 12 نقطة، وشباب العقبة بالمركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، فيما يواصل البقعة احتلاله المركز الاخير بدون نقاط مع انتهاء الاسبوع الرابع عشر للدوري.

الحسين 3 الجزيرة 3

امتلك الجزيرة الحصة الاولى من بابها الى محرابها، ونوع الفريق من خياراته الهجومية، من خلال الاختراقات الفردية، او من خلال الكرات العرضية من الميمنة او الميسرة، او من الكرات القوية، ووقف حارس الحسين محمود الكواملة امام فرصة جزراوية محققة للتسجيل في وقت مبكر، وظهرت دفاعات الحسين تائهة امام هجوم جزراوي هادر.

مدرب الجزيرة الجديد اولى مهمة البناء الهجومي من منطقة العمليات عبر خضر الحاج وابراهيم سعادة، حتى الاخيرين عملا على الاسناد الهجومي بعد ان تقدم قلبي الدفاع معتصم الجعبري وجبر خطاب نحو منتصف الملعب بعد ان تقدم عمر قنديل من الميمنة ونورالدين موافي من الميسرة، ما مكن حمزة الصيفي واحمد ابو شعيرة للاسناد من طرفي المنتصف، ليشكل عامر جاموس وعلي علوان قوة هجومية رهيبة، اجبرت وسط الحسين للتراجع للمواقع الخلفية لدرء الخطورة عن مرمى الكواملة الذي ابعد الكرة الخلفية التي سددها موافي، وتألق الكواملة في ابعاد تسديدة ابو شعيرة الصاروخية لركنية، وعاد الكواملة وابعد صاروخية علوان تهادت امام الصيفي عاد الدفاع وابعد الكرة لركنية، وتألق الكواملة في ابعاد تسيدية موافي لركنية نفذت سددها سعادة ابعدها الكواملة من جديد لركنية.

اضحت مسألة التسجيل مجرد وقت، ومن كرة ثابتة على مشارف الجزاء نفذها جاموس ارتقى لها خضر الحاج وسدد الكرة برأسه على يسار الكواملة الهدف الاول للجزيرة في الدقيقة 14.

لم يتوقف الجزيرة عن الهجوم، بعدما فرض هيمنته على الاجواء، ليتحصل الحسين على خطا في منتصف الملعب، نفذها لؤي عمران على نقطة الجزاء ارتقى لها احمد ياسر وسدد الكرة برأسه على يمين الحارس وليد عصام هدف التعادل للحسين في الدقيقة 19 في اول ظهور هجومي للحسين.

لم يفت التعادل من عضد لاعبي الجزيرة الذي واصل الهجوم الهادر، ومن كرة انيقة بين سعادة والحاج وصلت علوان الذي مررها عرضية ارتقى لها عامر جاموس الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 22.

الهدف رفع الروح المعنوية للجزيرة الذي واصل هجومه، وكاد ان يحقق الهدف الثالث لولا براعة الكواملة في ابعاد صاروخية سعادة لركنية، فيما كانت فرصة الحسين عبر تسديدة محمد عادل ابعدها الحارس وليد عصام لركنية، لتنتهي احداث الحصة الاولى المثيرة بتقدم الجزيرة 2-1.

سيناريو مثير وتعادل

اجرى مدرب الحسين تبديلا قبل صافرة بداية الحصة الثانية، عندما دفع بالبديل خالد العسولي عوضا عن محمد عادل، وتصدى القائم الايمن للحارس الكواملة لصاروخية خضر الحاج، لترتد هجمة للحسين تحصل من خلالها على ركنية نفذها عمران امام الرواشدة الذي مررها صوب المتقدم سعد الروسان الذي سددها في مرمى عصام هدف التعادل في الدقيقة 51.

تغير السيناريو سريعا، وفرض الحسين الافضلية، وتبادل الكرات الارضية بدون تعقيد، وفرض وضعها مختلفا عما ظهر عليه في الفترة الماضية، من كرة بدايتها عند فارس غطاشة الذي مرر كرة بين المدافعين، وصلت لبادو الذي مرر كرة ارضية صوب المتقدم مصطفى كمال الذي سددها ارضية على يمين الحارس وليد عصام الهدف الثالث للحسين في الدقيقة 58.

عاد الجزيرة للمنظومة الهجومية بغية التعديل، وذهبت رأسية ابو شعيرة بجوار القائم الايسر للحارس الكواملة، ليدفع مدرب الجزيرة بالبديل حسين عبيدات عوضا عن حمزة الصيفي، وتألق الكواملة في ابعاد عرضية جاموس في والوقت المناسب، ووقفت عارضة الكواملة لصاروخية ابراهيم سعادة، ومرت تسديدة خضر الحاج بجوار القائم الايمن للحارس الكواملة.

سحب مدرب الحسين محمود موالي ودفع بالبديل محمود الطالب، ليندفع الجزيرة صوب مرمى الحسين للتعديل، فيما ركز الحسين العابه على الكرات المرتدة، ليمرر قنديل كرة عرضية مررها موافي خلفة صوب علوان الذي سدد كرة قوية على يسار الكواملة هدف التعادل في الدقيقة 84.

سحب مدرب الجزيرة الظهير عمر قنديل ودفع بالمهاجم ليث حبول، في الدقائق الخمس الاخيرة، بحثا عن تسجيل هدف الفوز، ودفع مدرب الحسين بالبديلين مهند العرامشة وانس العساسلة عوضا عن عمران وغطاشة، لتضمي الدقائق المتبقية دون تعديل، لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل 3-3.

المباراة في سطور

النتيجة : تعادل الحسين والجزيرة 3-3

سجل الاهداف : خضر الحاج د: 14، عامر جاموس د: 22، علي علوان د: 84 (الجزيرة)، احمد ياسر د: 19، سعد الروسان د: 51، مصطفى كمال د: 58 (الحسين)

الملعب : ستاد عمان الدولي.

الحكام : محمد مفيد، محمود ظاهر، احمد سمارة وعمرو عجاج.

العقوبات : انذار للاعب مصطفى كمال، سعد الروسان (الحسين)، خضر الحاج (الجزيرة).

مثل الحسين : محمود الكواملة، ياسر الرواشدة، سعد الروسان، خلدون الخوالدة، مصطفى كمال، احمد ياسر، بادو، محمد موالي (محمود الطالب، فارس غطاشة (انس العساسلة)، لؤي عمران (مهند العرامشة) ومحمد عادل (خالد العسولي).

مثل الجزيرة : وليد عصام، معتصم الجعبري، جبر خطاب، عمر قنديل (ليث حبول)، نور الدين موافي، خضر الحاج، ابراهيم سعادة، احمد ابو شعيرة، حمزة الصيفي (حسين عبيدات)، عامر جاموس وعلي علوان.