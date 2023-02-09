الكورتيزون.. هل هو علاج آمن لزيادة الوزن والتخلص من النحافة؟

الدوحة – حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام تركيبات زيادة الوزن التي تحتوي على الكورتيزون، فما سبب هذا التحذير؟ وهل يعد الكورتيزون علاجا للنحافة؟ وما تأثيره على الوزن؟

ما الكورتيزون؟

يستخدم اسم الكورتيزون لوصف علاج الهيدروكورتيزون، وهو دواء “ستيرويد” يستخدم لعلاج العديد من الحالات المختلفة، مثل اضطرابات الحساسية، وأمراض الجلد، وفقا لموقع “Drugs”.

ويعرف الهيدروكورتيزون أيضا باسم الكورتيزول، وهو “غلايكورتيكويد” يفرز من قشرة الغدة الكظرية.

ويستخدم الهيدروكورتيزون في صورة دواء يعطى للشخص، ومنح موافقة إدارة الأغذية والعقاقير في الخامس من آب (أغسطس) 1952، وذلك وفقا لموقع “drugbank”.

هل الكورتيزون يسبب النحافة؟

الكورتيزون عموما لا يسبب فقدان الوزن. بالعكس، هو يرتبط بزيادة الوزن.

يسبب الكورتيزون زيادة الوزن عن طريق تغيير توازن الماء والكهارل (وهي معادن، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، تساعد على العديد من وظائف الجسم المهمة) في الجسم، وكذلك عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم بها ويخزن الدهون والأحماض الأمينية والبروتينات والكربوهيدرات والجلوكوز.

وتسهم هذه العوامل في زيادة الوزن من خلال زيادة الشهية واحتباس السوائل والتغييرات في مكان تخزين الدهون في الجسم.

وبشكل عام، كلما زادت جرعة الكورتيزون وطالت مدة تناوله، زادت احتمالية زيادة الوزن.

هل الكورتيزون يسمن الوجه؟

نعم، قد يؤدي الكورتيزون إلى تورم الوجه. ويعرف التورم الذي يجعل الوجه مستديرا وممتلئا ومنتفخا باسم وجه القمر. وغالبا ما يكون نتيجة تناول الكورتيزون لفترة طويلة من الزمن.

هل تناول الكورتيزون يفتح الشهية؟

نعم، قد يرفع الكورتيزون الشهية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وعلى وجه الخصوص يؤدي إلى ترسبات إضافية من الدهون في البطن.

هل يمكن استخدام الكورتيزون لزيادة الوزن؟

الجواب هو لا؛ حيث حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام تركيبات زيادة الوزن التي تحتوي على الكورتيزون، أو ما يسمى الخلطة الشعبية لزيادة الوزن، لأن استخدام الكورتيزون يسبب ضعفا في المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات، وزيادة حب الشباب وشعر الوجه، كما يؤثر تأثيرا ضارا على مرضى السكري، ويسبب ارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الهيئة أن هناك عادات دوائية مغلوطة فيما يخص استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة، وأن استخدام تلك التركيبات ينتشر في بعض الأوساط الشعبية البسيطة، خصوصا بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، على اعتبار أن تلك التركيبات تعالج النحافة، وتجعل الوجه ممتلئا، وتزيد حجم الخدين، وتجعلهما أكثر احمرارا.

وأشارت الهيئة إلى أن الكورتيزون يسبب زيادة الوزن عن طريق تغيير توازن الماء في الجسم، إضافة لتأثيره على عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم ويخزن الجسم من خلالها الدهون، والأحماض الأمينية، والبروتينات، والكربوهيدرات، والغلوكوز.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الكورتيزون يسهم في زيادة الوزن من خلال الآتي: زيادة الشهية، احتباس السوائل، تغيير مكان تخزين الدهون، فتزداد الدهون في البطن والوجه والرقبة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن الوزن ينخفض مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون.