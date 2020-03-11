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“الكورونا” في أوروبا يقتل 930 شخصا وتصيب أكثر من 22 ألفاً

منذ 30 دقيقة
كورونا
كورونا

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باريس- بلغ عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 في أوروبا 22,307 أشخاص توفي من بينهم 930 شخصاً، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية صدرت الأربعاء.
وبلغ عدد المصابين في إيطاليا 12462 شخصاً (2313 إصابة خلال 24 ساعة)، فيما بلغ عدد الوفيات 827 وفاة، وفي إسبانيا سجّلت 2128 إصابة (506 إصابة جديدة) و47 وفاة، وفرنسا 1784 اصابة (178 جديدة) و33 وفاة، وألمانيا 1567 (428 إصابة جديدة) وثلاث وفيات، وسويسرا 642 إصابة (152إصابة جديدة) وأربع وفيات.

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