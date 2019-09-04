الكوري الشمالي هان ينضم رسميا إلى يوفنتوس

روما – انضم المهاجم الدولي الكوري الشمالي الشاب هان كوانغ-سونغ (21 عاما) إلى فريق يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الماضية، قادما من مواطنه كالياري على سبيل الإعارة.

ورحب النادي التوريني الاربعاء على موقعه عبر (تويتر) بلاعبه الجديد: “بات هان كوانغ-سونغ لاعبا جديدا في يوفنتوس! يصل المهاجم الكوري الشمالي من كالياري”.

في المقابل اكد كالياري أن هان، أول لاعب كوري شمالي يحترف في الدوري الإيطالي، انتقل الى يوفنتوس لمدة عامين على سبيل الإعارة، مع بند شراء نهائي لم يكشف عن قيمته، فيما اشارت مصادر إعلامية إيطالية ان قيمة الصفقة تبلغ ما بين 4 إلى 5 ملايين يورو.

Il ritorno di @EricLanini e Clemenza, gli acquisti importanti di Dany Mota Carvalho e di Kwang-song Han ma i tanti dubbi sul reparto difensivo. Questa è la Juventus U23 2019/20 di Mister Fabio Pecchia: https://t.co/pR1yIvtfqu #JuventusU23 @juventusfc @JuventusFCYouth @BianchiniR8 pic.twitter.com/dUNQ4isbH9 — JuveReTweet (@JuveReTweet) September 2, 2019

وكان مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري معجبا منذ فترة بهان الذي سيلعب مع الفريق الرديف ليوفنتوس (ما دون 23 عاماً) في الدرجة الثالثة حيث يحتل المركز الثامن عشر في مجموعته بعد هزيمتين في مباراتين.

وأمضى الشاب فترة خلال تكوينه مع أكاديمية في برشلونة قبل أن ينتقل الى كالياري عام 2017 وخاض معه عدة مباريات في الـ “سيري أ” وسجل هدفا. واعير لاحقا لمدة عامين الى بيروجيا في الدرجة الثانية، حيث لعب 36 مباراة وسجل 11 هدفا. (أ ف ب)