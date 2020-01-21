الكوز يبحث تحديات ومعوقات منطقة الأغوار الجنوبية

عمان- الغد- بحث أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس علي الكوز، مع عدد من ممثلي منطقة الأغوار الجنوبية المعوقات والمشاكل والتحديات التي تواجه أهل المنطقة من حيث آلية توزيع المياه وتخصيص الوحدات السكنية والزراعية وواقع الطرق الزراعية والاعتداءات على الأراضي والوحدات السكنية.

جاء ذلك خلال لقاء الكوز وعدد من موظفي السلطة منطقة الأغوار الجنوبية بنواب المنطقة والنواب السابقين ورئيس البلدية والمجالس اللامركزية ورؤساء جمعيات الأغوار الجنوبية وممثلي القطاع النسائي ومزارعين الأغوار الجنوبية والمهتمين بقضايا لواء الأغوار الجنوبية.

وأوعز الكوز بدراسة آلية توزيع الوحدات الزراعية في مرحلتها الثانية مع التأكيد على ضرورة تطبيق النظام والعدالة لتوزيعها على أصحاب الاستحقاق استنادا إلى قانون تطوير وادي الأردن.

وبين الكوز أن سلطة وادي الأردن ستعمل على دراسة واقع حال الوحدات الزراعية المالحة والبحث عن حلول لهذه الوحدات، وإيجاد آلية تقسيط للذمم بما يقتضي المصلحة العامة وانه سيكون هناك مشاريع جديدة لأهل المنطقة بحيث يقتضي إلزامية تشغيل العمالة المحلية ودعم قطاع الشباب والقطاع النسائي.

وابرز الكوز أهمية دور البلدية في تحسين الخدمات العامة واهمية تعاون البلدية مع السلطة لاستحداث تنظيمات سكنية جديدة تلبي احتياجات أبناء المنطقة.

وكشف ان هناك إجراءات سوف تتخذها السلطة لتمكين جمعيات مستخدمي المياه على امتداد الوادي وزيادة مشاريع الحصاد المائي في المنطقة.