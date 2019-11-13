الكولومبي أسبريا يرفض عرضا من تاجر مخدرات لقتل تشيلافيرت

بوجوتا – كشف اللاعب الكولومبي السابق فاوستينو أسبريا أن تاجر مخدرات عرض عليه قتل الحارس الباراغوياني السابق خوسيه لويس تشيلافيرت عقب مباراة شهدت مشادة بينهما في العام 1997 وطردهما حكم اللقاء.

وفي فيلم وثائقي قصير بعنوان (فاوستينو العظيم) الذي بثته قناة محلية الثلاثاء، قال لاعب نيوكاسل وبارما سابقا، إن تاجر مخدرات عرض عليه تكليف شخصين بقتل الحارس الباراغوياني.

وأضاف اللاعب أنه رد وقتها قائلا: “لقد جننتم، سوف تقضون على كرة القدم الكولومبية وهذا مستحيل، في كرة القدم ما يحدث في الملعب يظل في الملعب”.

Faustino Asprilla reveló que narco le ofreció asesinar a paraguayo Chilavert en 1997 https://t.co/MVjAHVICY4 — Montevideo Portal (@portalmvd) November 13, 2019

وفي تلك المباراة التي كانت ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال فرنسا 1998 ويعود تاريخها إلى 2 نيسان (أبريل) 1997 وفازت بها باراغواي (2-1)، وقع اعتداء مشترك بين تشيلافيرت وأسبريا في الدقيقة 79، وانتقل إلى مقاعد البدلاء وأثار غضب الجماهير، وانتهى بطرد كلا اللاعبين.

وروى أسبريا أن تاجر مخدرات معروف باسم خوليو فييرو دعاه هو واللاعب السابق أيضا فيكتور هوجو أريستيزبال في الفندق، الذي كانا يقيان به وهناك طلب منه “تفويضا” لقتل الحارس الباراغوياني.

يشار إلى أن أسبريا خاض مع منتخب بلاده أولمبياد 1992 وكوبا أميركا في نسختي 1993 و1995 بالإضافة إلى مونديال الولايات المتحدة في 1994 وفرنسا في 1998، فضلا عن الكأس الذهبية 2000 حيث حصلت كولومبيا على المركز الثاني. (إفي)