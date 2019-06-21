الكولومبي لويس مورييل ينتقل لنادي أتالانتا الإيطالي

إشبيلية – أعلن نادي إشبيلية الجمعة عن انتقال مهاجمه الكولومبي لويس مورييل إلى نادي أتالانتا الإيطالي مقابل ما يقرب من 20 مليون يورو، وذلك حسبما أفادت لـ(إفي) مصادر من داخل الصفقة.

وبهذا يعود مورييل صاحب الـ28 عاما مرة أخرى للدوري الإيطالي الذي كان قد انتقل منه للفريق الإسباني في صيف عام 2017 قادما من فريق سامبدوريا، وبعد ذلك شارك مع فريق فيورنتينا على سبيل الإعارة من إشبيلية في العام الماضي ونجح في تسجيل 9 أهداف خلال 23 مباراة رسمية.

وأعلن النادي الأندلسي عبر موقعه الرسمي عن انتقال مهاجمه الكولومبي إلى النادي الإيطالي، في الوقت الذي يتواجد فيه اللاعب مع منتخب بلاده في البرازيل للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وكان مورييل الصفقة الأغلى في تاريخ نادي إشبيلية الذي دفع نحو 22 مليون يورو للحصول على خدماته، ولكن أداءه مع الفريق الأندلسي كان مخيبا للآمال وذلك بعد تسجيل 13 هدفا فقط خلال 65 مباراة خاضها مع الفريق.

وقدم النادي الإسباني الشكر للاعب على “العمل” الذي قدمه مع الفريق خلال العامين اللذين قضاهما معه وتمنى له “حظا وفيرا في مرحلته الجديدة”. – (إفي)