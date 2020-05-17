الكونغرس: تحقيق برلماني مع ترامب لاقالته مفتشا في الخارجية

واشنطن- أطلق أعضاء ديموقراطيّون في الكونغرس أمس السبت، تحقيقاً برلمانيّاً بخصوص إقالة الرئيس دونالد ترامب لمفتّشٍ في وزارة الخارجيّة كان يجري تحقيقاً داخليّاً حول وزير الخارجيّة مايك بومبيو.

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة بمجلس النوّاب إليوت إنغل، والعضو الديموقراطي بمجلس الشيوخ بوب مينينديز في بيان، فتح التحقيق في إقالة ترامب لستيف لينيك المفتّش العام لوزارة الخارجيّة.

وقالا إنّهما يعترضان بشكل مطلق على إقصاء مفتّشين عامّين لأسباب سياسيّة.

وأضافا إن لينيك كان يحقّق في شكاوى تفيد بأن بومبيو قد يكون استغل سلطات مسؤول كبير ليؤدّي مهمّاتٍ شخصيّة له ولزوجته، وكثيراً ما يُسافر إلى مختلف أنحاء العالم على متن طائرة حكوميّة مع زوجته سوزان، ما يثير الاستياء لأنها لا تتمتّع بأيّ صفة أو دور رسمي.

من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجيّة الأميركية أن لينيك أقيل ليل الجمعة السبت، دون أن تذكر السبب، حيث أبلغ ترمب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مساء الجمعة أنّه يعتزم إقالة لينيك، وهذه ثالث مرّة يُقيل فيها ترمب شخصاً يراقب أعمال الحكومة منذ نيسان الماضي. –(بترا)