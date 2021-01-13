“الكونغرس” يبدأ مناقشاته حول امكانية توجيه اتهام إلى ترامب

واشنطن – بدأ الكونغرس الأميركي اليوم الاربعاء ، مناقشة توجيه اتهام رئيسي ، للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتشجيع إثارة أعمال شغب في واشنطن الأربعاء الماضي ، تمثلت في الهجوم على مبنى الكابيتول وأسفر عن وقوع خمسة قتلى ، بينهم شرطي أمريكي ، بحسب واشنطن بوست .

ويشكل الديمقراطيون الغالبية في الكونغرس الاميركي ، حيث من المتوقع ان يؤدي التصويت الى فتح إجراء عزل رسمي ،بحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ، والذي سيصبح أول رئيس يواجه اتهاما مرتين في الكونغرس الأمريكي .

–(بترا)