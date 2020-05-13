الكونغرس يستعد للتصويت على حزمة إنعاش جديدة بـ 3 تريليونات دولار

واشنطن- كشف نواب في الكونغرس الأميركي، مساء أمس الثلاثاء، عن قانون جديد مكون من 1815 صفحة، يمثل حزمة إنعاش اقتصادي جديدة لمواجهة تداعيات ونتائج فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد والأسر الأميركية، بقيمة ثلاثة تريليونات دولار هي الأكبر حتى الآن.

والتشريع الذي يحمل اسم “قانون الابطال” تم تقديمه في مجلس النواب الذي يتمتع بغالبية ديموقراطية ويتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الاسبوع.

ويتوقع ان يواجه هذا القانون معارضة فورية من قبل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث اعتبر أعضاء بارزون فيه أن لا حاجة لجولة جديدة من التمويل الطارئ.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد قال في وقت سابق انه ضد التسرع بإقرار تشريعات جديدة متعلقة بفيروس كورونا.

من جهة أخرى، وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مشروع القانون الجديد بأنه “كيرز رقم 2″، اذ يتضمن جولة ثانية من الدفعات المالية التي تصل الى 6 آلاف دولار للعائلة في محاولة لتخفيف العبء عن عشرات ملايين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم. كما أنه يموّل العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الأميركية ومشروعات التنمية والأسرة.

بترا