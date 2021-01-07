الكونغرس يعلن بايدن رئيسا لأميركا

دبي- صادق الكونغرس الأميركي، بمجلسيه النواب والشيوخ، على فوز جو بايدن، برئاسة الانتخابات الأميركية بعد جلسة طويلة استغرقت عدة ساعات، وعقب أعمال عنف نجمت عن اقتحام المئات من أنصار الرئيس الأميركي الحالي لمبنى الكابيتول.

وكان أغلبية أعضاء مجلس النواب قد صوتوا لصالح رفض اعتراض حلفاء الرئيس الحالي دونالد ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة، في محاولة أخيرة إما لإلغاء فوز بايدن وإما تأجيل المصادقة عليه.

وجاء رفض مجلس النواب لهذا الإجراء بعد ساعتين من تصويت مجلس الشيوخ برفضه أيضا.

وكان صوت مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية 92 صوتا مقابل سبعة أصوات برفض الاعتراض، وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، بعد التصويت إنه “لا يتوقع أي تصويت آخر للطعن على نتائج المجمع الانتخابي”.

ورفض المجلس، في الساعات الأولى من اليوم، بأغلبية ساحقة، اعتراض حلفاء للرئيس دونالد ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة، وصوت، بأغلبية 93 صوتا مقابل ستة أصوات برفض الاعتراض.-(الحرة)