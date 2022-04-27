الكونفدرالية الإسرائيلية-الفلسطينية هي الطريق الوحيد إلى السلام المستدام

ملاحظة المترجم/ المحرر:

يُحسب ألون بن مئير على أنصار السلام في معسكر العدو الصهيوني. وهو يمثل إلى حد كبير فكر معظم المنتمين إلى هذا المعسكر، ويعبر مثلهم، كفرد في كيان يعتبر نفسه متفوقاً، عن ازدراء ضمني لكرامة وتطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في وطنه المستعمَر. وفي اقتراحه “الكونفدرالية” المعروض أدناه، لا يستطيع بن مئير الإفلات من فكرة “يهودية الدولة”، منسجماً مع القومية الشوفينية التي تأسس عليها الكيان المستعمر في فلسطين. ولذلك، يطالب الفلسطينيين بالتخلي عن حق العودة إلى وطنهم التاريخي الكامل كشرط للسلام الذي يقترحه، بينما يوافق ضمنياً على “حق العودة” اليهودي . وهو يريد الحفاظ على التفوق العددي لليهود في معظم فلسطين التاريخية على حساب أصحاب الأرض الأصليين الذين عليهم تدبر أمرهم في “الدولة الفلسطينية” الصغيرة أو يجري توطينهم في دول المنفى وقبض ثمن الوطن.

يريد بن مئير أيضاً أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح كي تبقى تحت رحمة “جارتها” المدججة بالسلاح والتي تحتاج إلى الأمن هي وحدها، بينما الفلسطينيون لا يحق لهم التمتع بالأمن. ولمَ يحتاجونه؟ سوف تدافع عنهم “إسرائيل” في حال تعرضهم لاعتداء. مِن مَن؟ غالباً من فلسطينيين لن يعجبهم التخلي عن الحقوق التاريخية والقبول بدولة مجردة من السلاح/ السيادة. لن تتعرض الدولة الفلسطينية من هجوم من الدول العربية الجارة. وليس مذكوراً صراحة في عرض بن مئير ما إذا كان على الفلسطينيين أن يدافعوا، بالسلاح الفردي الأمني المقترح، عن “إسرائيل”، كشريك في الاتحاد، إذا اشتبكت مع العرب المجاورين أو غيرهم.

يؤكد بن مئير حتمية تواجد “الجيش الإسرائيلي” في وادي الأردن، الذي يقع في الضفة الغربية التي ينبغي أن تكون أساس “الدولة الفلسطينية المقترحة، لإحكام الطوق عليها والتحكم في حدها الوحيد مع العمق العربي ومنفذها الوحيد الذي يمكن أن يكون حراً إلى الخارج. وفي ما يتعلق بغزة، فإن شرط انضمامها إلى الاتحاد، أو الدولة الفلسطينية، هو التخلي عن المطالبة بفلسطين التاريخية والاعتراف بشرعية وجود الكيان في الأرض الفلسطينية المستعمرة -أي التخلي عن سبب الانقسام الحالي بين رام الله وغزة وإلقاء سلاح المقاومة إلى الأبد.

باختصار، ما يقترحه بن مئير لا يختلف في أي شيء جوهري عن الوضع الراهن، ولا يعدو كونه نوعاً من الحكم الذاتي المحدود في شيء يُسمى “دولة” داخل سلطة الكيان وتحت حكمه العسكري الوحشي نفسه. سوف يكون بإمكان قوات “إسرائيل” أن تدخل “فلسطين” المجردة من السلاح أنى شاءت. وسوف تكون “فلسطين” التي تضم المستوطنات الكبيرة مطالبة بـ”التعاون الأمني” مع شريكتها في الكنفدرالية، كما هي الآن. وسوف يمتلك الطرف الذي يضمن له الاقتراح اليد العليا والحصة كلها تقريباً في الموارد “المشتركة” والأرض والإرادة والتفوق كل أدوات فرض الوضع الجديد ليخدمه وحده فقط. والأهم من كل ذلك، سوف تنتهي إلى الأبد -قانونياً وموضوعياً- أي مطالبات فلسطينية بتطوير الوضع الراهن المريع الذي سيصبح ثابتاً، وإنهاء القضية الفلسطينية.

هناك بالتأكيد أفراد في “معسكر السلام” في الكيان الصهيوني أو من أنصاره اليهود متقدمون كثيراً على بن مئير، حتى أنهم يقترحون عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل “الخط الأخضر”، وحكماً ديمقراطياً على أساس المساواة لكل الذين يعيشون بين البحر والنهر. لكن هؤلاء يعتبرون حقهم في التواجد في بيوت الفلسطينيين وامتلاك أراضيهم في الأساس ومشاركتهم بلدهم التاريخي بالقوة أموراً مفروغاً منها. ولعل الوحيدين المخلصين لروح وجوهر مبادئ السلام والحق والخير من معسكر العدو هم الذين خرجوا منه، واختاروا طوعاً التخلي عن جنسية الكيان والخروج من فلسطين، على أساس معرفتهم -كداخليين- بالطبيعة الوحشية الشوفينية لهذا الكيان الاستعماري، وحقيقة أن أي مكسب يحققه في الأرض أو السيادة أو أي من أشكال الوجود لا بد أن يكون على حساب إنسانية وحقوق وسلام أصحاب البلد الأصليين.

إن ما تقترحه “كونفيدرالية” بن مئير ليست شراكة بين أنداد بأي حال من الأحوال، كما تقتضي أي شراكة قابلة لإمكانية السلام والديمومة. ومع ذلك، يتصور أنه يعرض على الفلسطينيين ما لا يقبل الرفض، على أساس أن إخضاعهم على هذا النحو هو في رأيه إعادة كاملة لإنسانيتهم إليهم وضمان مستقبل آمن ويلبي تطلعات “كلا الشعبين”. ومرتكزه الذي لا يخفيه، هو أن هذا العرض يعكس “الحقائق على الأرض”، من دون أن يشير إلى أن هذه “الحقائق” تمليها القوة الغاشمة فقط. وأن واقعاً يُفرض بهذه الكيفية لا حظ له في أن يكون “سلاماً” ولا “دائماً”.



آلون بن مئير* – (ميدل إيست أونلاين) 11/8/2021

في ما يلي ملخص لمقترح رئيسي يوثق الحاجة إلى إنشاء كونفدرالية إسرائيلية-فلسطينية تمليها الحقائق على الأرض، وهو الشيء الوحيد الذي سيوفر اتفاقية سلام دائمة ومستدامة بين الجانبين.

مقدمة

بعد 73 عامًا من الصراع، وبغض النظر عن التغييرات العديدة على الأرض، وعلى الرغم من الرياح السياسية التي اجتاحت المنطقة والعنف المتقطع بين إسرائيل والفلسطينيين، لن يتخلى الفلسطينيون أبدًا عن تطلعهم إلى إقامة دولة خاصة بهم. وفي نهاية المطاف يبقى حل الدولتين هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع بين الشعبين. ومع ذلك يمكن للدولتين؛ الإسرائيلية والفلسطينية المستقلة، أن تعيشا في سلام وأن تستمرا فقط من خلال إنشاء كونفدرالية بينهما.

أصبح الصراع مستعصيًا على الحل بشكل متزايد بسبب فشل المفاوضات السابقة في التوصل إلى اتفاق، حيث تم خلق ظروف جديدة على الأرض وسعى كلا الجانبين إلى الحصول على تنازلات لا يمكن للطرف الآخر الموافقة عليها. ويمكن لاتفاق من حيث المبدأ على إنشاء إتحاد كونفدرالي منذ البداية باعتباره الهدف النهائي أن يسمح لكلا الجانبين بحل وإدارة القضايا المشتركة التي لا تخضع لتحول دراماتيكي، ولكنها تعتبر أساسية للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام.

تُعرَّف الإتحادات القارية على أنها “تجمعات تطوعية لدول مستقلة، والتي توافق، من أجل تأمين بعض الأغراض المشتركة، على قيود معينة على حريتها في العمل وإنشاء آلية مشتركة للتشاور أو التداول”. ويمكن لمثل هذا الاتحاد الكونفدرالي أن يضم دولتين مستقلتين، هما بالتحديد الدولة الإسرائيلية والدولة الفلسطينية، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك التي لا يمكن معالجتها إلا بالتعاون الكامل في إطار الكونفدرالية، مثل “تداخل” الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ببعضهما بعضا ومستقبل القدس والأمن القومي ومصير المستوطنات واللاجئين الفلسطينيين.

وللوصول إلى هذا الهدف النهائي، ستكون هناك حاجة إلى عملية مصالحة لمدة 5-7 سنوات للتخفيف من انعدام الثقة الراسخ بين الجانبين، وخلق جو جديد يفضي إلى التعايش السلمي. وستشمل مثل هذه العملية تفاعلات وتواصلات بين الحكومات وبين الأفراد (تدابير بناء الثقة) على كل مستوى، الأمر الذي من شأنه أن يخفف أيضًا من الحواجز العاطفية والنفسية التي كانت تطاردهم لفترة طويلة جدًا.

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الشروط القائمة على الأرض، والتي تجعل الكونفدرالية مركزية لتحمل السلام

تداخل السكان بعضهم ببعض

تجعل حقيقة أن الإسرائيليين والفلسطينيين متداخلون ببعضهم بعضا ومترسخون في أماكن إقامتهم الحالية من المستحيل ببساطة الفصل بينهم جسديًا. هناك ما يقدر بـ2.77 مليون فلسطيني و400 ألف إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وهناك ما يقرب من 330 ألف فلسطيني و215 ألف إسرائيلي يعيش معظمهم في الأحياء اليهودية بعد العام 1967 المحيطة بالقدس الشرقية. وعلى الرغم من أن غالبية الفلسطينيين يعيشون في القدس الشرقية، إلا أنهم يتنقلون بحرية في جميع أنحاء المدينة وفي جميع أنحاء إسرائيل.

وفي حين يمكن نقل بعض الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات صغيرة منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية إلى مستوطنات أكبر، فإن الغالبية العظمى من المستوطنين سيبقون في أماكنهم. وكما تم الاتفاق عليه في المفاوضات السابقة، سيتم تعويض الفلسطينيين من خلال تبادل الأراضي (حوالي أربعة إلى ستة في المائة من الأراضي) التي تتألف في الغالب من الكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى على طول حدود العام 1967 والتي تضم حوالي 80 في المائة من جميع المستوطنين.

بلا شك سوف تبقى مستوطنات أخرى، مثل مستوطنة آرييل، على الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. ولن يكون هناك خيار أمام الفلسطينيين سوى القبول بأن يستمر مئات الآلاف من الإسرائيليين في العيش في مستوطنات في الضفة الغربية وبأن إزالة جميع المستوطنات خارج الكتل الثلاث لن يكون أمرا مجديا للتفاوض (1). ومع ذلك، ستتم إزالة بعض المستوطنات الصغيرة أو نقلها من أجل خلق تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفي ظل الاتحاد الكونفدرالي، ستكون هناك حاجة إلى التمييز بين الجنسية والإقامة الدائمة. يمكن للإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية التصويت أو أن يتم انتخابه في إسرائيل مع الاحتفاظ بإقامة دائمة في الضفة الغربية، شريطة التزامهم بالقوانين والمراسيم المحلية؛ وينطبق الشيء نفسه على الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في القدس الشرقية. وللحفاظ على الهويات الوطنية لكل من إسرائيل وفلسطين، لن يُسمح بالتنازل عن الجنسية للطرف الآخر إلا في مناسبات نادرة، على سبيل المثال عند حدوث زواج مختلط.

بيت المقدس

القدس فريدة من نوعها من حيث أن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين صلة خاصة بالمدينة. وهناك أربعة عوامل رئيسية تشهد على تفرد المدينة. أولاً، تضم القدس الشرقية جالية يهودية–عربية مختلطة هي الأكبر من أي مكان في العالم. ثانيًا، البنية التحتية والخدمات للمدينة متكاملة تمامًا ولا توجد ببساطة أي طريقة لتقسيمها. ثالثًا، القدس هي موطن لبعض أقدس المواقع في اليهودية والإسلام والمسيحية. رابعًا، ما يزال الوضع السياسي للمدينة محل خلاف.

سوف تبقى المدينة تحت أي ظرف من الظروف موحدة جسديا، بغض النظر عن أي ترسيمات سياسية، لا سيما بالنظر إلى أن غالبية السكان في القدس الشرقية هم فلسطينيون. وبالتالي، يجب أن تكون إدارة المدينة متعددة الأوجه.

وفي حين أن القدس الشرقية والغربية ستبقيان بلديتين مستقلتين لهما قوانينهما وإداراتهما الخاصة -القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية والقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل- يجب إنشاء لجنة إسرائيلية-فلسطينية مشتركة تغطي القدس بأكملها للتعامل مع أي مشكلات أو خدمات لها تأثير عبر شطريّ المدينة. وتشمل هذه القضايا الخدمات البلدية والجرائم العابرة للحدود ومشاريع التنمية، على سبيل المثال لا الحصر.

سوف يستمر الأردن في السيطرة على الأماكن الإسلامية المقدسة، وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على حائط المبكى. وسيتعين على الجانبين التعاون والعمل بشكل وثيق لضمان الأمن والتنمية المستقبلية لهذه المواقع.

وفي التحليل النهائي، سيتعين على إسرائيل قبول قيام الفلسطينيين بتأسيس عاصمتهم في القدس الشرقية، بينما سيبقى جميع اليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في الجانب الشرقي من المدينة في مواقعهم. وفي الواقع، ينص الاعتراف الرسمي من قبل إدارة ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل بوضوح على “أننا لا نتخذ موقفًا بشأن أي من قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك الحدود النوعية للسيادة الإسرائيلية في القدس أو حل الحدود المتنازع عليها. هذه الأسئلة متروكة للأطراف المعنية”.

الأمن

يشكل الأمن القومي الإسرائيلي وإحساس الفلسطينيين بعدم الأمان مصدر قلق كبيرا لكلا الجانبين، لا سيما أنهما متشابكان. لذلك، فإن التعاون الأمني هو أمر أساسي لأي اتفاق سلام.

على الرغم من حقيقة أن إسرائيل هي أقوى دولة في المنطقة، إلا أن الإسرائيليين ما يزالون يعانون من إحساس بالضعف أو الخطر الوجودي الذي يمكن إرجاعه إلى تجارب اليهود التاريخية التي بلغت ذروتها في الهولوكوست (المحرقة) وتركت بصمة لا تمحى على كل يهودي. وبالتالي، فإن القلق على الأمن القومي لإسرائيل متأصل نفسياً، ولا تهدئ تلك المخاوف بشكل كامل لا تفوق إسرائيل العسكري ولا الضمانات الخارجية لحماية أمنها. ولهذا السبب، لا تخاطر إسرائيل مهما كان الخطر تافها بشأن أي تهديدات ضد وجود إسرائيل ذاته، بغض النظر عن مدى حقيقة أو تضخيم هذه التهديدات.

وإحدى القضايا الأمنية المركزية هي حماية وادي الأردن. فبينما تصر إسرائيل على الإبقاء على تواجد على قواتها الأمنية على طول نهر الأردن، يرفض الفلسطينيون ذلك لأنهم يعتبرون وادي الأردن جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. وبدلاً من ذلك، ينبغي على الإسرائيليين والفلسطينيين توحيد قواتهم لحماية الحدود مع الأردن، وذلك بالتعاون الكامل مع الأردن.

يجب أن تكون الدولة الفلسطينية المنشأة حديثًا منزوعة السلاح. ومع ذلك، ستحتفظ الدولة الفلسطينية بقواتها الأمنية شبه العسكرية الحالية وتتعامل مع أي تهديد خارجي بالاشتراك مع الجيش الإسرائيلي على غرار التعاون الأمني القائم بينهما. ولا يمكن أن يتم مثل هذا التعاون الكامل في جميع المسائل الأمنية إلا في سياق كونفدرالية. وينبغي أن يشمل ذلك: تبادل المعلومات الاستخبارية، وإجراء عمليات مشتركة لمنع الهجمات العنيفة من أي من الجانبين ووضع قواعد الاشتباك لمنع اشتباكات عرضية بين قوات الأمن الخاصة بكل منهما.

الحدود

سيتم في إطار كونفدرالية بين الدولتين تحديد معالم الحدود النهائية باتفاق متبادل وستظهر على الخرائط فقط، بما في ذلك الخط السياسي الذي سيتم إنشاؤه بين القدس الشرقية والغربية. وسيعتمد المدى الزمني للانتقال من الحدود “الصلدة” إلى الحدود “الرخوة” على التفاعلات المحتملة بين الجانبين على العديد من المستويات.

اللاجئون الفلسطينيون

على الرغم من أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين لا يرتبط مباشرة بالاتحاد الكونفدرالي، غير أنه لن يكون هناك حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني حتى تتم تسوية هذه القضية.

حان الوقت لأن يتخلص الفلسطينيون من فكرة حق العودة كما يتصورونها حاليًا. سوف تمحو عودة اللاجئين ديموغرافيًا الطابع القومي اليهودي للدولة، وهذا هو سبب وجود إسرائيل أصلا.

بدلاً من ذلك، يجب على الفلسطينيين إعادة تعريف حق العودة -ليس إلى البلدات والقرى التي فروا منها وأسلافهم، ولكن العودة إلى دولة فلسطين بشكل عام، وهو ما يتماشى مع المبدأ القانوني الدولي للحق في العودة. وإذن، يكمن حل قضية اللاجئين، كما هو الحال دائمًا، في التعويض و/أو إعادة التوطين، غالبًا في الضفة الغربية، وتقديم تعويضات لأولئك الذين يختارون عدم الانتقال، سواء كانوا في لبنان أو سورية أو الأردن أو خارجها. وإذا اختار أي لاجئ فلسطيني العودة إلى غزة، فيجب أن يكون له الحرية في القيام بذلك.

عندما يتم إنشاء اتحاد كونفدرالي بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية، يمكن عندئذ دعوة حماس للانضمام إلى هذه الكونفدرالية شريطة أن تعترف بحق إسرائيل في الوجود وتتخلى رسميًا عن استخدام العنف. وإذا اختارت حماس عدم الانضمام في المرحلة المبكرة، فينبغي السماح لها بالانضمام لاحقًا بما أنها تلتزم بالكامل بإطار عمل الكونفدرالية.

ونتيجة لذلك، فإن التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية، ولكن ليس مع حماس، سيترك بعض الأعمال غير المكتملة، لكنه لن ينسف أي نوع من الاتفاق مع السلطة الفلسطينية. يجب ألا تظل السلطة رهينة لما تفعله حماس أو لا تريده ما لم تكن مستعدة للانضمام إلى العملية على الفور.

دور الولايات المتحدة

يجب على إدارة بايدن، التي تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أن تأخذ الآن في الاعتبار الكامل الحقائق العريضة التي لا رجعة فيها الموجودة على الأرض والتي تشير بوضوح إلى الحاجة إلى تعاون إسرائيلي فلسطيني كامل على كل الجبهات.

وبالنظر إلى أن إدارة بايدن لا تميل إلى الخوض في محادثات سلام شاملة بسبب خوفها، ولسبب وجيه، من أن المناخ السياسي لا يفضي إلى مثل هذه المفاوضات، بل ينبغي -بدلا من ذلك- أن تركز على عملية المصالحة. وستستلزم هذه العملية اتخاذ تدابير لبناء الثقة والتخفيف على مدى فترة من 5 إلى 7 سنوات من انعدام الثقة والكراهية المتجذرين وتهيئة بيئة جديدة مهيأة للسلام.

الخاتمة

إن إنشاء كونفدرالية إسرائيلية-فلسطينية من شأنه أن يلبي بالكامل التطلعات الوطنية لكلا الشعبين. ستكون إسرائيل قادرة على تأمين وإدامة الهوية القومية اليهودية للدولة وديمقراطيتها، إضافة إلى مخاوفها المتعلقة بالأمن القومي. وسيتمكن الفلسطينيون من إقامة دولة حرة ومستقلة خاصة بهم والعيش في أمن وسلام والمشاركة في بناء الدولة حيث يمكنهم النمو والازدهار.

يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يتذكروا أنه قُدر التعايش، إما في حالة من العداء والصراع الدائمين، أو كجيران يعيشون في سلام وأمن ويمكن أن يزدهروا معًا. يجب عليهم الآن اختيار إحدى هاتين الطريقين حيث لا يمكن لأي من الطرفين خلق أي بديل مستدام آخر.

*لون بن مئير Alon Ben-Meir: صحفي إسرائيلي من أصل عراقي. ولد في بغداد في العام 1937. مختص بسياسات الشرق الأوسط، وخاصة مفاوضات السلام بين إسرائيل والعالم العربي. حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أوكسفورد في بريطانيا. يعد من داعمي السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن خصوم اليمين الإسرائيلي المتطرف.

(1) الكتل الاستيطانية الثلاث المذكورة كما هي الآن تضم 80 % من مجموع المستوطنين اليهود في الضفة الغربية. المستوطنات المتبقية باستثناء آرييل (التي يعد عدد ساكنيها ثابتاً) صغيرة جدًا بشكل فردي وتشكل فقط 20 % من مجموع المستوطنين.