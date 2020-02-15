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“الكونميبول” يُطبّق تقنية “الفار” بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر

منذ 4 ساعات

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أسونسيون – أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أنه سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في تصفيات القارة المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي تبدأ في آذار (مارس) المقبل.

وأصدر الكونميبول بيانا الجمعة أوضح فيه أنه سيتحمل تكاليف تشغيل التقنية، بينما سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسداد رواتب حكام الفار.

وجاء هذا القرار بعدما طلب الكونيمبول من الفيفا تطبيق تقنية الفار في التصفيات لضمان نزاهة المنافسات.

وتتكون التصفيات من 18 جولة كل جولة تشمل خمس مباريات بين المنتخبات العشرة المشاركة وستنطلق في آذار (مارس) 2020 وتنتهي في آواخر تشرين ثان (نوفمبر) 2021.

وستتأهل المنتخبات الاربعة التي تتصدر التصفيات للمونديال بشكل مباشر، بينما سيخوض المنتخب الخامس مباراة ملحق في الأشهر الأولى من 2022.

يذكر أن مونديال قطر سيقام في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر/كانون أول 2022. (إفي)

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