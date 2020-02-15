“الكونميبول” يُطبّق تقنية “الفار” بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر

أسونسيون – أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أنه سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في تصفيات القارة المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي تبدأ في آذار (مارس) المقبل.

وأصدر الكونميبول بيانا الجمعة أوضح فيه أنه سيتحمل تكاليف تشغيل التقنية، بينما سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسداد رواتب حكام الفار.

وجاء هذا القرار بعدما طلب الكونيمبول من الفيفا تطبيق تقنية الفار في التصفيات لضمان نزاهة المنافسات.

🚨 #CONFIRMADO | Habrá VAR en las Eliminatorias @CONMEBOL. Si me preguntan, es un acierto total para el fútbol de este lado del charco. 📌 Sin embargo, es importante acotar que hoy no hay salas en condiciones para implementar este sistema en NINGUNO de los estadios de Venezuela. pic.twitter.com/QvVjpFv9CC — Carlos Tarache 🖋️ (@carlostaracher) February 14, 2020

وتتكون التصفيات من 18 جولة كل جولة تشمل خمس مباريات بين المنتخبات العشرة المشاركة وستنطلق في آذار (مارس) 2020 وتنتهي في آواخر تشرين ثان (نوفمبر) 2021.

وستتأهل المنتخبات الاربعة التي تتصدر التصفيات للمونديال بشكل مباشر، بينما سيخوض المنتخب الخامس مباراة ملحق في الأشهر الأولى من 2022.

يذكر أن مونديال قطر سيقام في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر/كانون أول 2022. (إفي)