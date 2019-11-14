الكويت: أبرز استقالات الحكومات إثر استجوابات نيابية منذ عام 2001

الكویت – شھدت الكویت الیوم الخمیس استقالة الحكومة برئاسة سمو الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي تقدم بكتاب الاستقالة الى سمو امیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح “لیتسنى اعادة ترتیب العمل الوزاري” كما اعلن رئیس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم.

وھذه الاستقالة اعقبت استقالة وزیرة الاشغال العامة وزیرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان الثلاثاء الماضي بعد استجوابھا من النائب عمر الطبطبائي فیما تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بنائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الشیخ خالد الجراح الصباح اثر مناقشتھ في استجواب مقدم من النائب ریاض العدساني.

وكان مرسوم صدر في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بقبول استقالة وزیر المالیة الدكتور نایف الحجرف كما صدر مرسوم آخر بتعیین مریم العقیل وزیرة للمالیة بالوكالة اضافة الى عملھا وزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة.

وسجلت الكویت منذ عام 2001 استقالات عدة لحكومات متعاقبة ابرزھا عقب تقدیم نواب في مجلس الامة استجوابات لرئیس مجلس الوزراء او احد الوزراء.

ففي 29 كانون الثاني (ینایر) 2001 قدمت الحكومة التي كان یترأسھا سمو ولي العھد ورئیس مجلس الوزراء الشیخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمھ الله استقالتھا بعد مرور یومین فقط على تقدیم النائب حسین القلاف استجوابا الى وزیر العدل سعد الھاشل.

وفي 4 آذار (مارس) 2007 قدمت الحكومة برئاسة سمو الشیخ ناصر المحمد الأحمد الصباح استقالتھا قبل یوم واحد من جلسة طرح الثقة التي آلت الیھا جلسة الاستجواب المقدم من النواب الدكتور ولید الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش واحمد الشحومي الى وزیر الصحة الشیخ احمد العبدالله.

كما قدمت الحكومة برئاسة سمو الشیخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 استقالتھا بعد تقدیم النواب الدكتور ولید الطبطبائي ومحمد ھایف

وعبدالله برغش طلب استجواب لرئیس مجلس الوزراء بصفته وصدر مرسوم امیري بقبول الاستقالة في 14 كانون الأول (دیسمبر) 2008.

وفي 16 آذار (مارس) 2009 قدمت حكومة سمو الشیخ ناصر المحمد الاحمد الصباح استقالتھا بعد مرور اسبوعین تقریبا على ثلاثة طلبات لاستجوابات تقدم بھا النواب الدكتور فیصل المسلم والدكتور جمعان الحربش والدكتور ناصر الصانع وعبدالعزیز الشایجي ومحمد ھایف الى رئیس مجلس الوزراء بصفتھ.

وبعد مرور یومین فقط على قبول استقالة الحكومة صدر مرسوم امیري بحل مجلس الامة حلا دستوریا.

وفي 31 آذار (مارس) 2011 قدمت حكومة رئیس مجلس الوزراء سمو الشیخ ناصر المحمد الاحمد الصباح استقالتھا اثر تقدیم اكثر من استجواب الى وزراء الحكومة اذ قدم النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم في 22 آذار (مارس) استجوابا الى وزیر الاسكان والتنمیة الشیخ احمد الفھد.

كما قدم النائب فیصل الدویسان بتاریخ 29 آذار (مارس) استجوابا الى وزیر النفط وزیر الاعلام الشیخ احمد العبدالله في حین قدم النائب صالح عاشور بتاریخ 30 آذار (مارس) استجوابا الى وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور محمد الصباح.

وفي 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 قدمت حكومة رئیس مجلس الوزراء سمو الشیخ ناصر المحمد الاحمد الصباح استقالتھا بعد اقل من اسبوعین على تقدیم النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري والدكتور فیصل المسلم استجوابا الى رئیس مجلس الوزراء بصفتھ.

وبعد مرور ایام قلیلة على استقالة الحكومة صدر مرسوم امیري بحل مجلس الامة حلا دستوریا.

وفي 30 تشرين الأول (اكتوبر) 2017 قدمت حكومة الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح استقالتھا وقد استبقت تصویتا نیابیا بطرح الثقة بوزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزیر الاعلام بالوكالة الشیخ محمد العبدالله الصباح على خلفیة تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزیر العبدالله في جلسة مناقشة الاستجواب الذي تقدم به النائبان ریاض العدساني والدكتور عبدالكریم الكندري. (كونا)