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الكويت تحظر سفر المواطنين غير المحصنين بلقاحات كورونا إلى الخارج

منذ 4 ساعات
Kuwaiti Ismael al-Sarraf, 28, police officer, poses for a picture outside Kuwait international airport in Kuwait City on April 19, 2020 during the COVID-19 coronavirus pandemic. - Ahead of May Day on May 1, 2020, AFP portrayed workers defying the novel coronavirus around the world. Al-Sarraf's job at the airport during the coronavirus pandemic is to instruct passengers to ensure they do not get too close to each other. (Photo by Yasser Al-Zayyat / AFP) (Photo by YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images)

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القاهرة– ذكر مكتب الاتصال الحكومي في الكويت أن الحكومة أعلنت الثلاثاء أنها لن تسمح “بالسفر إلى خارج دولة الكويت إلا للمواطنين المحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة” لديها وذلك اعتبارا من أول أغسطس آب.

واستثنى البيان الصادر بذلك “الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم (أقل من 16 سنة) (و) الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية (و) الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة”.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني أيضا اليوم الثلاثاء إن جميع القادمين إلى الكويت يجب أن تكون بحوزتهم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل أن يستقلوا الطائرات التي سيسافرون عليها، وألا تظهر عليهم أي أعراض للمرض.

وسيتعين على جميع القادمين الخضوع لحجر صحي منزلي لمدة سبعة أيام إلا إذا أجروا اختبارا نتيجته سلبية في الكويت.

وخففت الحكومة الكويتية أمس الاثنين بعض القيود المتصلة بفيروس كورونا وأعلنت استئناف جميع الأنشطة باستثناء التجمعات التي تشمل المؤتمرات والزفاف والمناسبات الاجتماعية.-(رويترز)

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