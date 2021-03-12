الكويت تستضيف “فقاعة” مباريات “النشامى” في التصفيات المزدوجة

خالد العميري

عمان – كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أسماء الدول المضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة الممتدة من 31 أيار (مايو) ولغاية 15 حزيران (يونيو) المقبلين.

وتستضيف الصين مباريات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات سورية والفيلبين والمالديف وغوام، في حين تستضيف الكويت مباريات المجموعة الثانية التي تضم أستراليا ومنتخبنا الوطني “النشامى” ونيبال وتايوان.

وتقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، علماً بأن المجموعة تضم منتخبات العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا، في حين تستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كل من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

من جهتها، تستضيف قطر مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها عمان وأفغانستان والهند وبنغلادش، في حين تستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً قرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا، وتقام مباريات المجموعة السابعة في الإمارات، علماً بأن المجموعة تضم كذلك منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، في حين تستضيف كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تركمانستان ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.

وكان الاتحاد الآسيوي فتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، بعد ان تأجلت التصفيات اكثر من مرة في الاشهر الاخيرة بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.