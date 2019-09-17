الكويت تستعد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن

الكويت- استنكر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة، الشيخ صباح الخالد للاعتداء الذي استهدف المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالسعودية، وجدد تضامن الكويت مع السعودية والوقوف معها ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة شعبها. وأكد في هذا السياق ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مهيبا بقادة ورجال القوات المسلحة الكويتية لمضاعفة الجهد والسهر للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ صباح الخالد، بحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله، أمس، قيادات عدد من قطاعات القوات المسلحة برئاسة الفريق الركن محمد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الشيخ عبدالله النواف. ونقل الخالد ثقة القيادة السياسية العليا بما يقوم به الجيش الكويتي وكل قطاعات القوات المسلحة من جهود متواصلة في سبيل حفظ أمن البلاد وكل المنشآت الحيوية من أي اعتداءات أو مخاطر خارجية، كما استعرض الأوضاع والتطورات الراهنة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والإقليم.

بدوره، قدم الخضر وقادة القطاعات العسكرية الحيوية في الجيش شرحا وافيا عن الأحداث التي جرت مؤخرا، وتداعيات ذلك على الكويت والسعودية، وتقديم رصد وتحليل للموقف، بالإضافة إلى عرض شامل للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، واستعراض جهود قطاعات الجيش البرية والبحرية والجوية.