الكويت: تسجيل 4 وفيات و514 إصابة بكورونا

عمان – أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 289 إصابة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزارة قولها إنها سجلت 514 حالة إصابة بكورونا خلال الساعات الـــ 24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 35466 حالة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند قوله إن مجموع حالات المتعافين بلغ 25882 حالة من الذين أصيبوا بالمرض بعد تعافي 834 حالة. (بترا)