الكويت: تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عمان- سجّلت الكويت اليوم الجمعة، 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 417 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم أن الحالات موزعة على 7 حالات مرتبطة بالسفر 5 حالات منها لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر لإيران قدمت كذلك ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وحالة لمقيمة من الجنسية العراقية مرتبطة بالسفر لجمهورية العراق.

وأشار إلى أن عدد الحالات المخالطة بلغ 36 حالة منها 4 لمواطنين كويتيين و26 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و3 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية و3 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية.

وذكر أنه تم رصد 32 حالة قيد التقصي الوبائي ليرتفع مجموع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 417 حالة. (بترا)