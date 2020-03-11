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الكويت تعلق كافة رحلات الطيران التجاري اعتباراً من الجمعة

منذ 18 دقيقة

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الكويت -أعلنت الكويت الأربعاء تعليق كافة رحلات الطيران التجاري من وإلى البلاد اعتباراً من الجمعة، وذلك في إطار اجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وقالت كونا إنّه تقرّر تعليق “رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة حتى إشعار آخر”، وتمّ أيضاً منع التواجد في “المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق”. (أ ف ب)

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