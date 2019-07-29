الكويت تعلن تشكيلتها لبطولة غرب آسيا

الكويت – أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكويت بقيادة الكرواتي روميو يوزاك تشكيلته الرسمية المدعوة لخوض غمار النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا في كرة القدم.

ويشارك المنتخب “الأزرق” في المجموعة الثانية الى جانب السعودية والبحرين والأردن، وتقام مباريات هذه المجموعة في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان الشمالي، بدءا من الرابع من آب (أغسطس) المقبل.

وخاض منتخب الكويت معسكرا في مدينة مارلو الإنجليزية استعدادا للبطولة وأيضا للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تنطلق في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقرر الجهاز الفني استبعاد سبعة لاعبين من القائمة التي ستخوض بطولة غرب آسيا والاستقرار على 23 لاعبا يغادرون الى أربيل الخميس.

والمستبعدون السبعة هم: عبد المحسن العجمي، فواز عايض، محمد سويدان، عبد العزيز وادي، عبد العزيز بن ناجي، علي خلف، شبيب الخالدي، علما بأن الأخيرين استبعدا بسبب الإصابة، وفي ما يأتي التشكيلة الرسمية:

حراسة المرمى: سليمان عبدالغفور، حسين كنكوني، محمد هادي

الدفاع: خالد إبراهيم، عامر معتوق، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، ومحمد خالد.

الوسط: أحمد الظفيري، بدر المطوع، سلطان العنزي، عبدالله ماوي، رضا هاني، عيد الرشيدي، مبارك الفنيني، حمد الحربي، عمر حبيتر، شريدة الشريدة.

الهجوم: حسين الموسوي، فيصل زايد، فيصل عجب، ويوسف ناصر.-(أ ف ب)