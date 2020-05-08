الكويت تعلن عن حظر تجول شامل لآخر شهر 5

الكويت- قررت الحكومية الكويتية، اليوم الجمعة، فرض حظر شامل للتجول في جميع أرجاء البلاد.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن القرار “يدخل حيز التنفيذ بحلول الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد المقبل الموافق 10 آيار/مايو الجاري حتى السبت الموافق الـ30 من الشهر نفسه لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بناء على توصيات الصحية في البلاد.

وسجلت الكويت اليوم الجمعة، 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47 حالة، وفق المصدر ذاته.