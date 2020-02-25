الكويت توقف النشاطات الرياضية لأسبوعين بسبب “فيروس كورونا”

الكويت – أعلن مسؤول حكومي كويتي، وقف كل النشاطات الرياضية لمدة أسبوعين على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد ساعات من تسجيل حالات في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزير الاعلام وزير الدولة لشرون الشباب محمد الجبري، انه أعطى توجيهات الى “جميع الاتحادات الرياضية بوقف كل الأنشطة الرياضية في البلاد لمدة أسبوعين احترازيا نظرا الى التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19”.

وزير الشباب الكويتي يوجه بوقف الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) https://t.co/Z1rE7Pnvvp #كونا #الكويت

(أ.ف) — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) February 24, 2020

وأشار الى ان هذه الدعوة “جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء وذلك حفاظا على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي”، ويأتي ذلك في يوم أعلنت الكويت تسجيل خمس حالات إصابة بالفيروس لأشخاص كانوا على متن رحلة آتية من مدينة مشهد الإيرانية.

ودفع ذلك مجلس الوزراء الكويتي ليل الإثنين الى “إلغاء كافة فعاليات الاعياد الوطنية والشعبية، وأشار المجلس في بيان الى ان “الوضع استثنائي يستوجب تدابير استثنائية صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتجنب انتشار الوباء”.

وسجلت أربع دول عربية الإثنين اصابات بفيروس كورونا المستجد، مع اعلان البحرين والعراق وسلطنة عمان والكويت حالات جديدة، بينما دعت الإمارات مواطنيها إلى عدم السفر إلى ايران وتايلاند. (أ ف ب)