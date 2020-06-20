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الكويت تُسجل 6 وفيات و467 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين
كورونا في الكويت -وكالات

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عمّان- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل 6 وفيات، و467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـــ24 الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 319، والإصابات إلى 39145.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، قوله: إن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 30726 حالة بعد تعافي 536 حالة جديدة. –(بترا)

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