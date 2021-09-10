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الكويت يتسلح بـ 4 محترفين استعدادا للسلط

منذ ساعتين
اللاعب النيجيري جون أوبي ميكيل

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عمان – الغد – تسلح فريق الكويت الكويتي، بأربعة محترفين أجانب، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة، والتي من أبرزها مواجهة فريق السلط، يوم 21 الحالي، في إطار منافسات الدور الثاني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتعاقد الكويت مع اللاعب النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي الأسبق، والمهاجم الكونغولي ديوميرسي مبوكاني، إضافة للأسترالي ماكجوان، والمغربي مهدي برحمة.
ويبدأ فريق الكويت مبارياته في بطولة كاس الأمير يوم الأحد المقبل، بلقاء فريق الساحل، في لقاء يتوقع أن يشهد رصدا من قبل المدير الفني لفريق السلط جمال ابو عابد.-(أخبار النجوم)

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