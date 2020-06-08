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الكويت: 5 وفيات و662 إصابة جديدة بكورونا

منذ 33 دقيقة

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عمان- أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، تسجيل 5 حالات وفاة بسبب كورونا و662 إصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 269 والإصابات إلى 32510.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، قوله “إن مجموع الحالات التي تعافت بلغت 21242 حالة بعد تعافي 1037 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية”.
بترا

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