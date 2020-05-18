الكويت: 6 وفيات و 841 إصابة جديدة بكورونا

عمان– أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، عن تسجيل 6 وفيات جديدة و841 إصابة بكورونا خلال الساعات الــ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 118 والإصابات إلى 15691 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند قوله، إن مجموع الحالات التي تعافت بلغت 4339 حالة من الذين أصيبوا بالمرض بإضافة 246 حالة شفاء جديدة.

–(بترا)