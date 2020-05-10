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الكويت: 8 وفيات و1065 اصابة بكورونا خلال ال24 ساعة

منذ 3 ساعات

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عمان – أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، عن تسجيل 9 وفيات جديدة نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع اجمالي الوفيات الى 58 حالة، فيما تم تسجيل 1065 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد الحالات المسجلة الى 8688 حالة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم الأحد، ان عدد الحالات في العناية المركزة 114 حالة منها 45 في وضع حرج، في حين تم تسجيل 107 حالات شفاء جديدة ليصل اجمالي عدد حالات الشفاء الى 2729حالة. –(بترا)
أ ن/ أ ز/س ي10/05/2020 16:29:14

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