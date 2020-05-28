الكويت: 845 إصابة جديدة بكورونا و 10 وفيات

عمان- أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 845 اصابة جديدة بمرض كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 24112، في حين تم تسجيل 10 وفيات بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 185.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند قوله في مؤتمر صحفي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

وكان وزير الصحة الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 752 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 8698 حالة. بترا