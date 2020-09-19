الكيتامين: دواء فعال وسريع للتخلص من الأفكار الانتحارية

ليما علي عبد

عمان- يساعد دواء الكيتامين Ketamine الذي يأتي على شكل بخاخ أنفي الأشخاص المعرضين للانتحار، وذلك خلال ساعتين فقط من استخدامه، وهذا بناء على ما ذكره موقع www.psycom.net الذي أوضح أن الكيتامين كان يقع في السابق ضمن المواد المخدرة التي يتعاطاها الشباب في الشوارع نظرا لتأثيراته المهدئة والمسببة للهلوسة، غير أنه أظهر خلال العقد المنصرم خصائص واعدة في علاج مصابي الاكتئاب الذين لديهم أفكار جدية في الانتحار.

وقد تمت الموافقة على الإسكيتامين، وهو أحد أنواع الكيتامين، العام ٢٠١٩ لعلاج الاكتئاب المقاوم للعلاج، ثم تمت الموافقة عليه في شهر آب ( أغسطس) من هذا العام بشكل البخاخ الأنفي لعلاج الاضطراب الاكتئابي الكبير المتصاحب مع سلوكات أو أفكار انتحارية حادة لدى البالغين. ويشير الخبراء إلى أن هذا الدواء يمنح من لديهم أفكار انتحارية في أقسام الطوارئ مساعدة سريعة.

ومن الجدير بالذكر أن الكيتامين يعطى بالأنف عبر بخاخ أنفي أو حقنا بالوريد في قسم الطوارئ تحت الإشراف الطبي. وقد يقرر الطبيب إعطاء المريض جرعته عبر البخاخ الأنفي وليس عبر الحقن نظرا لسهولة ذلك، لكن يجب الوضع بعين الاعتبار أن تأثير البخاخ ليس أسرع من الحقن ولا يستمر لمدة أطول، كما أن الحقن تعد أكثر فاعلية منه. ويتسم الكيتامين بفاعليته لدى نحو ٦٠ ٪ من الأشخاص، لكنه يشكل جزءا فقط من الخطط العلاجية طويلة الأمد.

آلية عمل الكيتامين

لا يلجأ الشخص إلى الانتحار رغبة بالموت، بل لإيقاف ما لديه من ألم من أي نوع كان. فالكيتامين يعمل على رفع آليات الدفاع النفسية لدى الشخص الذي يفكر بالانتحار ويساعده على إعادة صياغة منظوره للألم الذي لديه، وقد يجعله يدرك أن الأوضاع ستتحسن عند بقائه على قيد الحياة ويساعده على التخلي عن منظوره لبعض الوقت ورؤية العالم من منظور مختلف.

ما تزال الدراسات التي تبحث في فاعلية الكيتامين مستمرة، وبعضها يشير إلى أن الكيتامين يعد التقدم الأعظم ضمن ما توصلت إليه الأبحاث المتعلقة بالاضطرابات المزاجية خلال الأعوام ال ٦٠ الماضية. وتجرى حاليا أيضا دراسات عديدة للتحقق من إمكانية علاج الأطفال والمراهقين به.

فمع حصول الكيتامين على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، لم يعد على من لديه أفكار انتحارية حادة أن يجرب أكثر من دواء من مضادات الاكتئاب وينتظر طويلا حتى يظهر تأثيرها المرجو، بل الآن أصبح بالإمكان التصرف بسرعة من خلال إعطائه الكيتامين.

الآثار الجانبية للكيتامين

كما هو الحال بالنسبة غالبية الأدوية، فالكيتامين لا يعمل بالفاعلية نفسها لدى الجميع، كما أن له بالطبع آثارا جانبية، منها مشاكل المثانة. ويذكر أنه لا يعطى للمرضى الذين يعانون أعراضا ذهانية، فقد يزيد استخدامه من شدة هذه الأعراض.